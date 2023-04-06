Silvio Berlusconi, ex primer ministro italiano, tiene leucemia y una infección pulmonar

Silvio Berlusconi, ex primer ministro de Italia, fue diagnosticado con leucemia y una infección pulmonar, confirmaron sus médicos. Por ahora, permanece en terapia intensiva en el Hospital San Raffaele de Milán.

El política y empresario fue hospitalizado el miércoles 5 de abril, en el área de cardiología, después de sufrir problemas respiratorios; apenas la semana pasada salió del hospital tras permanecer unos días ahí.

Berlusconi “se encuentra actualmente hospitalizado en cuidados intensivos para el tratamiento de una infección pulmonar, encuadrada en una condición hematológica crónica de la que es portador desde hace algún tiempo”, indicaron los médicos en un comunicado.

En dicho documento, precisaron que el cuatro veces primer ministro tiene leucemia mielomonocítica en fase crónica persistente; sin embargo, no existen características de desarrollo en la leucemia aguda.

Los médicos combatirán la infección pulmonar y darán un tratamiento para limitar los efectos negativos de la hiperleucocitosis, según lo difundido este jueves por Alberto Zangrillo y Fabio Ciceri.

Forza Italia, el partido político al que pertenece Berlusconi, le envió un mensaje al ex primer ministro, destacando que su “fuerza y determinación son un ejemplo para todos”.

¿Qué otras enfermedades padece Silvio Berlusconi?

El político italiano, de 86 años, recientemente ha tenido varios problemas de salud, pues la semana pasada estuvo hospitalizado y lo dieron de alta luego de unos días. En 2016 se sometió a una cirugía cardíaca y también ha padecido cáncer de próstata, además en 2020 se contagió de Covid-19.

Dos de los hijos de Berlusconi, Marina y Luigi, lo visitaron en el hospital este jueves; sin embargo, no dieron declaraciones a la prensa. También acudió su hermano menor, Paolo.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores y vice primer ministro, Antonio Tajani, aseguró que Berlusconi pasó una noche tranquila en el hospital, de acuerdo con información que obtuvo de los médicos Zangrillo y Ciceri.

"Todos queremos ser optimistas y esperamos que el león regrese pronto para hacerse cargo del partido. Es nuestro líder político y, por supuesto, nunca se rinde", añadió Tajani.

