VIDEO: Berlusconi promete prostitutas a jugadores del Monza, si ganan

El exprimer ministro de Italia, Silvio Berlusconi le dijo a los jugadores de su equipo de fútbol, el Monza, que les llevaría prostitutas a su vestuario si lograban vencer de nuevo a un rival de la Serie A. La polémica declaración se mostró este miércoles en un video que de inmediato se hizo viral en las redes sociales.

En un video grabado en una cena de Navidad con los jugadores del Monza, Berlusconi, de 86 años, dijo: "Les dije a los chicos (...) ahora jugaréis contra el Milan, la Juventus. Si ganáis contra uno de estos equipos de primera, traeré un autobús de -prostitutas- al vestuario".

Daniela Sbrollini, senadora del partido centrista de la oposición Italia Viva, lo calificó de "habitual lenguaje misógino de Berlusconi: una broma de mal gusto que deja sin palabras".

Presidente del Monza hace extravagante promesa que genera polémica en Italia

El Monza ascendió a la "Serie A" (Liga de primera división de Italia) por primera vez la temporada pasada y derrotó a la Juventus en septiembre. El Monza volverá a jugar contra Inter y Juventus en enero y se enfrentará al antiguo club de Berlusconi, el AC Milan, en febrero de 2023.

Berlusconi, que fue propietario del AC Milan durante tres décadas, compró el Monza en el año 2018. Actualmente ocupan el puesto 14 en el torneo de 20 equipos.

Cabe recordar que Berlusconi, quien suele usar un peculiar lenguaje, fue acusado en el año 2011 de mantener relaciones sexuales con una prostituta menor de edad en una de sus fiestas "bunga bunga". El "expremier" italiano fue absuelto en una apelación en el año 2015 después de que un juez dictaminó que no sabía que era menor de edad.

Silvio Berlusconi, antaño la figura dominante de la política italiana, está ahora menos presente, debido a problemas de salud y a la menguante popularidad de su partido Forza Italia, miembro menor de la coalición derechista gobernante de la primera ministra Giorgia Meloni.