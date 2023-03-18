Biden está de acuerdo en que Putin cometió crímenes de guerra

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el viernes que el presidente ruso, Vladimir Putin, ha cometido crímenes de guerra y que la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de emitir una orden de detención en su contra está justificada.

La CPI pidió el viernes la detención de Putin como sospechoso de deportación ilegal de niños y traslado ilegal de personas de Ucrania a Rusia desde que Moscú inició la invasión de su país vecino el año pasado. Estados Unidos no es miembro de la CPI.

Joe Biden/Presidente de Estados Unuidos:

“Creo que está justificado. La cuestión es que tampoco está reconocida internacionalmente por nosotros, pero creo que es un argumento muy sólido”.

Estados Unidos ha concluido por separado que las fuerzas de Rusia han cometido crímenes de guerra en Ucrania y apoya la rendición de cuentas por los autores de crímenes de guerra, dijo un portavoz del Departamento de Estado en un comunicado enviado por correo electrónico.

La medida de la CPI obliga a los 123 estados miembros del tribunal a detener a Putin y trasladarlo a La Haya para ser juzgado si pone un pie en su territorio. La CPI también emitió una orden de detención contra Maria Lvova-Belova, comisaria rusa para los derechos de la infancia, por los mismos cargos.

putin

Un informe respaldado por Estados Unidos y elaborado por investigadores de la Universidad de Yale afirmó el mes pasado que Rusia ha retenido al menos a 6 mil niños ucranianos en al menos 43 campamentos y otras instalaciones como parte de una "red sistemática a gran escala".

¿Qué dice Rusia respecto a las acusaciones contra Putin?

Rusia ha negado las acusaciones de que sus fuerzas hayan cometido atrocidades durante su invasión. El Kremlin dijo el viernes que la orden de detención de la CPI contra Putin es indignante y carente de sentido con respecto a Rusia.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que Rusia consideraba que los casos planteados por la CPI eran "escandalosos e inaceptables", pero señaló que Rusia, como muchos otros países, no reconocía la jurisdicción de la CPI.

Dmitry Peskov/Portavos del Kremlin:

“Y en consecuencia, cualquier decisión de este tipo es nula y sin efecto para la Federación Rusa desde el punto de vista de la ley”.

Rusia firmó el Estatuto de Roma en el año 2000, pero nunca lo ratificó para convertirse en miembro de la CPI y finalmente retiró su firma en 2016.