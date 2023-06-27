EU y aliados no estuvieron involucrados en levantamiento del Grupo Wagner contra Putin

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó el lunes que el breve levantamiento del Grupo Wagner contra el Kremlin forma parte de una lucha dentro del sistema de Rusia y que Estados Unidos y sus aliados no participaron en él.

En un acto celebrado en la Casa Blanca, Biden se refirió a la dramática lucha de poder que estalló el fin de semana, cuando los amotinados se dirigieron hacia la capital de Rusia y se detuvieron antes de llegar a Moscú, no sin antes derribar aeronaves.

"Dejamos claro que no estábamos involucrados, que no teníamos nada que ver con esto", dijo el mandatario estadounidense en sus primeros comentarios sobre el motín del Grupo Wagner, que se desvaneció durante el fin de semana.

Biden ofreció una evaluación cautelosa del desarrollo de los acontecimientos en un intento por evitar que se intensifiquen las tensiones con Rusia, que posee armas nucleares, mientras que ofreció un firme apoyo occidental a Ucrania en su intento de hacer retroceder a los invasores rusos.

El mensaje de Biden de que Occidente no estuvo implicado con el Grupo Wagner fue enviado directamente a los rusos a través de varios canales diplomáticos, dijo a los periodistas el portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby. No especificó la respuesta de Rusia.

El presidente afirmó que había ordenado a su equipo de seguridad nacional que le pusiera al corriente de la situación "hora a hora" y que se preparara para una serie de escenarios que no detalló.

Vladimir Putin se tardó 2 días y medio para aparecer en la televisión rusa y no referirse por nombre a Prigozhin. Pero si para decir que los soldados de Wagner son bienvenidos en las fuerzas armadas rusas. Este discurso había sido descrito como definitorio. Pero resultó muy tibio pic.twitter.com/Y0G23ZJZ1t — Armando Guzman (@Armandoreporta) June 26, 2023

Rusia investiga motín del Grupo Wagner

Los servicios de inteligencia rusos están investigando si las agencias de espionaje occidentales desempeñaron un papel en el levantamiento abortado, según informó el lunes la agencia de noticias TASS citando al ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov.

La comunidad de inteligencia de Estados Unidos "era consciente" de que el motín orquestado por el jefe del Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, "era una posibilidad", e informó al Congreso "en consecuencia" antes de que comenzara, dijo una fuente familiarizada con el asunto, bajo condición de anonimato.

El gobierno de Biden no abordó la percepción generalizada en Washington de que el levantamiento demostró que el presidente ruso, Vladimir Putin, se ha visto debilitado por su guerra de 16 meses contra Ucrania. El portavoz del Departamento de Estado, Matt Miller, dijo a periodistas que aún no está claro cuáles serán las implicaciones finales de lo que sucedió, pero señaló: "Ciertamente es algo nuevo ver el liderazgo del presidente Putin desafiado directamente".