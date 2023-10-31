Presidente Biden firma Orden Ejecutiva para evitar engaños con la Inteligencia Artificial

Durante la jornada de este lunes 30 de octubre de 2023, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden firmó una Orden Ejecutiva para que se controle el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial, además de su aplicación en todos los sectores de la sociedad.

Con esta medida se busca evitar los engaños efectuados mediante el uso de la IA debido a que se obligará a un etiquetado en el contenido que se haya generado con esta nueva tecnología.

El presidente #JoeBiden firmó una Orden Ejecutiva en materia de seguridad y confianza en la #InteligenciaArtificial



Exige que los desarrolladores compartan los resultados de sus pruebas de seguridad y otra información crítica con el gobierno de #EU pic.twitter.com/WzbGvuPW4c — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 31, 2023

Empresas deberán etiquetar sus desarrollos con Inteligencia Artificial

Justo antes de que firmara esta Orden Ejecutiva, el Presidente Biden señaló que la Inteligencia Artificial es “la tecnología más trascendental” de la historia reciente ya que cuenta con una serie de aplicaciones en diversos campos de la ciencia, además de la economía y la sociedad, sin embargo su desarrollo sin alguna regulación, presenta una serie de riesgos por lo que la IA debe ser controlada: “Necesitamos controlar esta tecnología y no hay forma de evitarlo”, explicó el Presidente Biden.

Con la firma de esta Orden Ejecutiva se obliga a las compañías que desarrollen cualquier sistema que pueda suponer un riesgo grave para la seguridad nacional, la seguridad económica nacional o la salud públicas a notificar a la administración cuando vayan a poner a prueba algún modelo de Inteligencia Artificial.

Ante esto, los Departamentos de Energía e Interior serán los encargados de vigilar las posibles amenazas de sistemas desarrollados con Inteligencia Artificial sobre infraestructuras críticas, además de los riesgos que esta pueda suponer en los campos de la química, biológica, radiológica, de ciberseguridad y hasta en el campo nuclear.

Al mismo tiempo, la orden ejecutiva tratará de evitar el fraude y el engaño mediante el uso de la IA, en este caso obligando al etiquetado con claridad del contenido generado por la Inteligencia Artificial.

Se trata de la acción más significativa que hasta el momento haya adoptado algún gobierno en el Mundo. Gracias a esto, Estados Unidos podría ser modelo y líder a seguir por otras naciones que pretendan controlar el desarrollo de la Inteligencia Artificial y sus aplicaciones.

¿Qué es la Inteligencia Artificial?

La IA (inteligencia artificial) es un campo de la informática que se enfoca en desarrollar sistemas que puedan efectuar tareas que comúnmente requieren inteligencia humana. Esta se puede utilizar en campos como el aprendizaje, la percepción, razonamiento.

¿En qué campos se puede encontrar la inteligencia artificial? Estos son algunos ejemplos del uso de inteligencia artificial en nuestro día a día: En los asistentes de voz, en smartphones, en la robótica, en las casas inteligentes, además de en el monitoreo de las redes sociales, los GPS y sistemas de geolocalización.