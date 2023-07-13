Biden llega a Helsinki para la cumbre nórdico-estadounidense

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó a Helsinki para asistir a la cumbre nórdico-estadounidense este jueves 13 de julio. Con esta parada, Biden, que también busca dar la bienvenida a Finalndia a la OTAN, termina su viaje de una semana en Europa, centrado en lograr la unidad en torno a Ucrania. "Hemos cumplido todos los objetivos que nos propusimos", declaró Biden a la prensa en el aeropuerto de Vilna antes de partir hacia Helsinki.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo que Biden saludaría la llegada de Finlandia en la OTAN y daría la bienvenida a la posible entrada de Suecia. También se espera que Biden hable del cambio climático y las tecnologías emergentes.

En la cumbre nórdico-estadounidense participarán los líderes de Finlandia, Suecia, Dinamarca, Islandia y Noruega en Helsinki y ofrecerá una rueda de prensa junto con el presidente de Finlandia, Sauli Niinisto, antes de regresar a Washington.

La visita de Biden ocurre casi exactamente cinco años después de que el entonces presidente Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin mantuvieran conversaciones en la cumbre de Helsinki, tras lo cual Trump adoptó un tono conciliador con el líder ruso.

Biden llegó a Finlandia tras haber superado con éxito dos desafíos en la cumbre: el presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, abandonó su postura a que Suecia se uniera a la OTAN, y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, enfrió su discurso exigiendo una rápida entrada en la alianza.

Soon, NATO will be 32 free nations standing together to defend our people and our territory.



Bound by the democratic values that make us strong – and by our sacred oath:



An attack against one is an attack against all. — President Biden (@POTUS) July 12, 2023

Ingreso de Finlandia a la OTAN

La decisión de Finlandia de ingresar en la OTAN rompió con siete décadas de no alineamiento militar y prácticamente duplicó la amplitud de la frontera que la alianza defensiva comparte con Rusia. El país libró un intento de invasión durante la Segunda Guerra Mundial, pero mantuvo relaciones amistosas con Rusia hasta la invasión de Ucrania por Putin.

"Estamos presenciando un cambio total en la estructura de seguridad europea como resultado del movimiento de Rusia, y los países nórdicos en general se han acercado más a Occidente en respuesta a las acciones agresivas y desestabilizadoras de Rusia", dijo el funcionario de la Casa Blanca.

Biden ha señalado a menudo el impulso de Finlandia y Suecia para unirse a la OTAN como prueba de que la estrategia de Putin ha resultado contraproducente. "Cuando Putin, y su vil ansia de territorio y poder, desató su brutal guerra frente Ucrania, apostó a que la OTAN se rompería... pero se equivocó", dijo Biden en la cumbre de la OTAN celebrada esta semana en Lituania.

