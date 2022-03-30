Biden promulga ley Emmett Till contra linchamientos

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, firmó la ley Emmett Till, que convierte el linchamiento en un crimen de odio debido a los asesinatos por racismo en Estados Unidos.

La ley aprobada por el presidente de Joe Biden permite procesar como linchamiento cualquier conspiración para cometer un crimen de odio que resulte en la muerte o lesiones corporales graves contra cualquier persona.

La vicepresidente Kamala Harris indicó que con la firma de la ley Emmett Till el presidente aborda los temas pendientes como el “horror” en la historia de Estados Unidos.

|Reuters

Harris, el primer vicepresidente negro y asiático-estadounidense del país, copatrocinó el proyecto de ley mientras se desempeñaba como senador de los Estados Unidos por California.

“El linchamiento no es una reliquia del pasado. Los actos de terror racial todavía ocurren en nuestra nación. Y cuando suceden, todos debemos tener el coraje de nombrarlos y hacer que los perpetradores rindan cuentas”, dijo.

¿Por qué se creó la ley Emmett Till?

La ley aprobada por el presidente Joe Biden lleva el nombre de un niño afroamericano de 14 años de edad que murió asesinado en 1955 en Mississippi y los cargos contra dos hombres blancos acusados de su muerte fueron desestimados por un jurado compuesto por blancos.

El caso atrajo la atención nacional debido a la violencia con la que el niño afromericano fue asesinado, convirtiéndose en un grito de guerra por los derechos civiles de las personas afroamericanas en Estados Unidos.

Biden, cuyo apoyo de los votantes afroamericanos ayudó a impulsarlo a la presidencia, dijo que la ley Emmett Till no se trata solo de abordar los crímenes del pasado.

"Se trata del presente y también de nuestro futuro", añadió que "el odio racial no es un problema antiguo. Es un problema persistente".

Joe Biden también envió un mensaje a la familia de Emmett Till donde habló de sus esfuerzos para convertir su dolor en un propósito que ayudará a la comunidad afroamericana.

"A la familia Till, nos quedamos asombrados por su coraje para encontrar un propósito a través de su dolor, para encontrar un propósito a través de su dolor”.

