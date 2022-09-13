El presidente Biden firma la ‘Ley de Reducción de la Inflación’

El presidente Joe Biden celebró la firma de la Ley de Reducción de la Inflación, diseñada para combatir el cambio climático y el precio de los medicamentos.

En el evento celebrado en el jardín de la Casa Blanca, Biden destacó el compromiso de los demócratas con las prioridades progresistas, incluso cuando los altos precios al consumidor continúan afectando a Estados Unidos.

La ley de Reducción de la Inflación de $430 mil millones de dólares de Biden es visto como el paquete de cambio climático más grande en la historia de Estados Unidos y se convirtió en ley el mes pasado en una ceremonia discreta.

El evento en el jardín de la Casa Blanca reunió a cientos de directores ejecutivos, legisladores, activistas y grupos de interés que lo apoyaron, y le dio a Biden la oportunidad de promocionar topes en los precios de los medicamentos, subvenciones para vehículos eléctricos y un impuesto corporativo mínimo, temas clave para su política base y combatir la inflación.

"Vamos a reducir los costos de los medicamentos recetados. Reducir los costos de los seguros de salud. Reducir los costos de energía para millones de familias. Y vamos a tomar las medidas más agresivas jamás jamás tomadas para enfrentar la crisis climática y aumentar nuestra seguridad energética", dijo Biden le dijo a la multitud.

Además de brindar incentivos para la industria de la energía limpia, la Ley de Reducción de la Inflación permite que Medicare negocie precios de medicamentos más bajos para los ancianos, busca garantizar que las corporaciones y las personas adineradas paguen sus impuestos a través de recursos reforzados del IRS y tiene como objetivo combatir la inflación al reducir la tasa federal de déficit.

The promise of America is real. pic.twitter.com/ZNSyuSyBah — President Biden (@POTUS) September 13, 2022

Aumenta costo de vida en EU

Sin embargo, el evento coincidió con la publicación de las cifras del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, que mostraron un aumento inesperado en agosto en los precios al consumidor estadounidense. Esto incluye el aumento de los alquileres y alimentos.

La economía sigue siendo el mayor problema para los votantes antes de las elecciones de mitad de período de noviembre, lo que plantea riesgos para los demócratas que intentan mantener el control del Congreso de Estados Unidos.

Las agencias calificadoras Moody's Investors Service y Fitch Ratings dijeron a Reuters el mes pasado que esperan que el proyecto de ley reduzca la inflación, pero a mediano y largo plazo, no este año.

Los líderes demócratas aprovecharon el evento para apuntar a los republicanos, que no apoyaron el proyecto de la Ley de Reducción de la Inflación. Intentaron pintar a los republicanos como obstruccionistas que no tienen interés en resolver problemas.

Los republicanos sugieren que la legislación conducirá a precios de energía más altos y auditorías agresivas del Servicio de Impuestos Internos.