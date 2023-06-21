“Eso es una gran vergüenza para los dictadores": Biden arremete contra el presidente de China

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó al presidente chino, Xi Jinping, de dictador, y añadió que Xi se sintió muy avergonzado cuando un globo chino se desvió recientemente de su trayectoria sobre Estados Unidos.

Biden hizo estas declaraciones en un acto de recaudación de fondos en California, un día después de que el Secretario de Estado Antony Blinken se reuniera con Xi en un viaje a China destinado a aliviar las tensiones entre ambos países.

Eso es una gran vergüenza para los dictadores. Cuando no sabían lo que había pasado. Se suponía que eso no tenía que ir a donde iba. Se desvió de su curso. Joe Biden / Presidente de Estados Unidos

Joe Biden añadió que Xi Jinping se molestó cuando supo que el globo chino estaba en suelo estadounidense.

"La razón por la que Xi Jinping se enfadó tanto cuando derribé ese globo con dos vagones llenos de material de espionaje es que él no sabía que estaba allí", dijo Biden.

Un presunto globo chino espía sobrevoló el espacio aéreo estadounidense en febrero. Ese incidente y los intercambios de visitas de funcionarios estadounidenses y taiwaneses han magnificado recientemente las tensiones entre Estados Unidos y China.

US-China tensions: Biden calls Xi a dictator day after Beijing talks https://t.co/cFKgCFFYOw — BBC Asia (@BBCNewsAsia) June 21, 2023

Biden había enviado al Secretario de Estado para mejorar relaciones con China

El Secretario de Estado, Antony Blinken y presidente chino, Xi Jinping acordaron el lunes en su reunión estabilizar la intensa rivalidad entre Washington y Pekín para que no derive en conflicto, pero no lograron ningún avance importante durante una visita poco habitual a China de la secretaria de Estado.

Sí acordaron continuar el compromiso diplomático con más visitas de funcionarios estadounidenses en las próximas semanas y meses.

El propio Biden declaró el lunes que pensaba que las relaciones entre ambos países iban por buen camino, e indicó que durante el viaje de Blinken se habían logrado avances.

Biden dijo que Xi se había mostrado preocupado por el llamado grupo de seguridad estratégica Quad, que incluye a Japón, Australia, India y Estados Unidos. Joe Biden afirmó que ya le había dicho a Xi que Estados Unidos no pretendía rodear a China con la Cuádruple.

A finales de esta semana, Biden se reunirá con el primer ministro indio, Narendra Modi, y se espera que China sea un tema de debate entre ambos líderes.