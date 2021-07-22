Biden afirma que sanciones por represión en Cuba son solo el comienzo

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que las nuevas sanciones a Cuba están dirigidas a los responsables de la represión de los manifestantes en las calles y que son el primer paso de la respuesta de Washington.

“Esto es solo el comienzo”, dijo Biden en un comunicado, en el cual aseguró que el pueblo cubano tiene el mismo derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica que todas las personas.

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Estados Unidos condena las detenciones masivas y los juicios falsos en Cuba y continuará sancionando a los individuos responsables de la opresión del pueblo cubano.

En Cuba, miles de personas protestaron hace una semana por la crisis económica que ha provocado escasez de bienes básicos y cortes de energía, según informó Reuters. También han protestado por el manejo que el gobierno ha hecho de la pandemia de Covid-19 y las restricciones a las libertades civiles, lo cual ha dejado a cientos de ciudadanos detenidos.

Al respecto, Biden detalló que su país está del lado de los “valientes que han salido a las calles para oponerse a 62 años de represión bajo un régimen comunista”.

Además del anuncio sobre nuevas sanciones, en el comunicado el presidente estadounidense dio a conocer que su gobierno está trabajando con organizaciones de la sociedad civil y del sector privado para proporcionar acceso a internet al pueblo cubano.

Asimismo, se comprometió a reponer al personal de la embajada de Estados Unidos en Cuba, para que brinden servicios consulares a los habitantes de la isla, mejorando así su “capacidad de compromiso con la sociedad civil”.

Canciller de Cuba rechaza las sanciones anunciadas por Washington

Tras el anuncio de Biden, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, rechazó de inmediato las sanciones de Estados Unidos y así lo expresó en su cuenta de Twitter.

“Rechazo infundadas y calumniosas sanciones del gobierno de Estados Unidos contra el GCE. Álvaro López Miera y la Brigada Especial Nacional”, escribió Rodríguez.

El funcionario señaló que el país norteamericano “debería aplicarse a sí mismo la Ley Global Magnitsky por los actos de represión cotidiana y brutalidad policial que costaron 1021 vidas en 2020”.

Rechazo infundadas y calumniosas sanciones del gobierno de #EEUU contra el GCE. Álvaro López Miera y la Brigada Especial Nacional.



Debería aplicarse a sí mismo la Ley Global Magnitsky por los actos de represión cotidiana y brutalidad policial que costaron 1021 vidas en 2020. — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) July 22, 2021

Expuso que si al gobierno estadounidense le preocupara el bienestar de Cuba, pondría fin al bloqueo y a “las acciones ilegales de injerencia en los asuntos internos” de la isla, así como a las campañas de desinformación “para justificar con mentiras sus medidas de agresión”.

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