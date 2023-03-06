Biden visita Selma el 58 aniversario del “Domingo Sangriento”

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, defendió los derechos de voto durante una visita a Selma, Alabama, el domingo 5 de marzo para conmemorar el 58 aniversario del Domingo Sangriento, cuando la policía estatal golpeó a los manifestantes pacíficos que marchaban contra la discriminación.

El viaje de Biden a Selma es su último evento destinado a subrayar su compromiso con los votantes afroamericanos, quienes lo ayudaron a impulsarlo a la Casa Blanca y aún son un electorado clave de cara a su esperada candidatura a la reelección de 2024.

El viaje a Selma se lleva a cabo debido a que los esfuerzos de Biden para aprobar la legislación sobre el derecho al voto se han estancado en el Congreso.

El presidente habló en el puente Edmund Pettus, un lugar clave del Domingo Sangriento.

Biden hizo una referencia velada al gobernador de Florida, Ron DeSantis, un posible candidato presidencial, y a otros republicanos que han criticado e incluso prohibido algunos esfuerzos educativos sobre el racismo y la esclavitud.

DeSantis rechazó recientemente un curso de secundaria de Colocación Avanzada en estudios afroamericanos alegando que contenía una agenda política, lo que generó críticas de líderes y educadores de derechos civiles.

Join me as I deliver remarks on the importance of commemorating Bloody Sunday in Selma, Alabama. https://t.co/Izs4gtw9zC — President Biden (@POTUS) March 5, 2023

¿Qué pasó durante el Domingo Sangriento de Selma?

El Domingo Sangriento sucedió el 7 de marzo de 1965 en Selma, Alabama. La policía local y soldados estatales asaltaron en el Puente Edmund Pettusa a 600 manifestantes por los derechos civiles que marchaban de Selma a Montgomery.

Las autoridades aporrearon y usaron gases lacrimógenos contra inconformes, entre quienes se encontraba John Lewis, un activista afroamericano por los derechos civiles que se convirtió en congresista estadounidense.

Sería un policía que disparó al civil Jimmie Lee Jackson unos días antes lo que originó las manifestaciones pacíficas. Jackson intentaba proteger a su familia ante un ataque de policías montados.

La cobertura de la brutalidad conmocionó a la nación y ayudó a impulsar la Ley de Derechos Electorales de 1965.