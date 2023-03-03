Blinken y Lavrov se reúnen por primera vez desde el inicio de la guerra en el G20

Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, y Sergey Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, sostuvieron un breve encuentro durante la celebración del G20 en Nueva Delhi, India. Esta es la primera vez que ambos funcionarios se ven cara a cara desde el inicio de la guerra Rusia-Ucrania.

Durante su breve conversación, el secretario estadounidense le pidió a Sergey terminar con el conflicto en Ucrania e instó a Rusia a revertir la suspensión del tratado nuclear New Start.

"Le dije al Ministro de Relaciones Exteriores lo que yo y tantos otros dijimos la semana pasada en las Naciones Unidas y lo que tantos ministros de Relaciones Exteriores del G20 dijeron hoy: ponga fin a esta guerra de agresión, participe en una diplomacia significativa que pueda producir una paz justa y duradera", indicó Antony Blinken.

El canciller estadounidense agregó que le dijo a Lavrov que sin importar que más suceda, su país siempre está listo para comprometerse y actuar en el control de armas estratégicas.

Blinken detalló que Zelensky presentó 10 puntos para llegar a un acuerdo de paz “justo y duradero”, por lo que Estados Unidos está dispuesto a apoyar a Kiev para ponerle fin a la guerra Rusia-Ucrania de manera diplomática.

|Reuters

Estados Unidos presenta propuesta a Rusia sobre Paul Whelan

Blinken tambien indicó que presentó una propuesta a Lavrov para la liberación del ciudadano estadounidense Paul Whelan, un exmarine que se encuentra detenido en Rusia.

“También planteé la detención ilícita de Paul Whelan como lo he hecho en muchas ocasiones anteriores. Estados Unidos ha presentado una propuesta seria. Moscú debería aceptarla. Estamos decididos a traer a Paul y a todos los demás ciudadanos estadounidenses que están detenidos injustamente en todo el mundo. No descansaremos hasta que lo hagamos ", dijo este 2 de marzo durante el G20 en Nueva Delhi.

Estados Unidos no espera diálogo de alto nivel con Rusia

En tanto, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que Estados Unidos no espera un diálogo formal de alto nivel con Rusia a corto plazo, después de que Blinken y Sergei Lavrov hablaron cara a cara al margen de una reunión del G20.

"No hubo ningún acuerdo o consenso que saliera de ese breve encuentro para ningún tipo de discusión de seguimiento", dijo Price.

Con información de Reuters