Maestros del Colegio de Bachilleres bloquean Periférico Norte; causan tráfico en CDMX

Trabajadores del Colegio de Bachilleres número 5 bloquearon un tramo del Periférico Norte, a la altura de San Lucas Tepetlacalco, para exigir un aumento salarial del 8.2 por ciento; la zona permanece con intenso tráfico en la zona de carriles laterales.

Los docentes, quienes llevan más de cuatro horas en el sitio, afirmaron que las autoridades federales les habrían prometido el incremento desde el pasado mes de mayo, pero a la fecha no han visto reflejado el nuevo salario, así como otras prestaciones que negociaron.

El bloqueo es intermitente con dirección a la Ciudad de México y ha ocasionado largas filas de autos sobre el Periférico. Esto pese a las labores de personal de la Secretaría de Seguridad del Estado de México que busca agilizar la circulación.

"Académicos exigimos a las autoridades del Colegio de Bachilleres se cumpla con el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador del 15 de mayo de 2023", expone una cartulina que desplegaron algunos asistentes al bloqueo en Periférico Norte.

‼️MAESTROS DEL COLEGIO DE BACHILLERES NÚMERO 5 SATELITE #TLALNEPANTLA #EDOMEX BLOQUEAN PERIFÉRICO NORTE FRENTE A MUNDO E. EXIGEN AUMENTO SALARIAL‼️ pic.twitter.com/1e9w9Wrsih — FernandoCruz (@FernandoCruzFr7) October 6, 2023

Amagan con no retirar bloqueo

Los trabajadores del Colegio de Bachilleres afirmaron que no levantarán el bloqueo hasta que autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) se comprometan nuevamente a autorizar y depositar el monto correspondiente al aumento del 8.2 por ciento que exigen.

"Somos maestros, queremos nuestro aumento" es la consigna de algunos de los integrantes del Colegio de Bachilleres quienes acudieron con pancartas y altavoces para hacer "presión" hasta que se cumplan sus demandas.

Bloqueo casi escala a riña con automovilistas

El bloqueo casi escala a riña cuando automovilistas se aproximaron para exigir al personal del Colegio de Bachilleres que se retiraran de la zona para que pudieran avanzar.

Ante la negativa, un grupo de jóvenes terminó en empujones e insultos con los manifestantes hasta que policías de la Secretaría de Seguridad del Estado de México intervino y calmó los ánimos para que no terminara en una riña en la zona que permanece con un intenso tráfico vehicular.