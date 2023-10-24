Bloqueos del Poder Judicial hoy martes 24 de octubre: Trabajadores cierran avenidas en CDMX

A lo largo del martes 24 de octubre, trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) continúan con manifestaciones y reclamos en contra de la eliminación de 13 fideicomisos, ya que este día se discutirá en el Senado de la República la aprobación de esta iniciativa impulsada por la bancada de Morena.

A continuación te presentamos el minuto a minuto de las manifestaciones en la CDMX, así como los cierres viales y las alternativas para automovilistas, puesto que se esperan múltiples bloqueos en distintos puntos, especialmente cerca de las sedes del PJF.

Manifestaciones de trabajadores del Poder Judicial de la Federación frente al Senado

Lo primero que debes de saber es que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tiene programado para este martes, que los trabajadores se dirijan a la sede del Senado de la República, para protestar en contra de la iniciativa morenista que busca recortar el presupuesto 2024 y extinguir 13 de 14 fideicomisos, lo que afectara las prestaciones de 55 mil trabajadores. Esto se extenderá a varias zonas de trabajo del PJF en la CDMX.

Minuto a minuto de los bloqueos y manifestaciones de trabajadores del Poder Judicial este martes 24 de octubre

11:14 HORAS

Movilización al exterior del edificio Prisma, sobre Avenida Insurgentes Sur, a la altura de Miguel Ángel de Quevedo, casi con esquina en Av. de la Paz. Trabajadores se manifiestan frente al edificio del PJF, pero sin cierres viales al momento. Ligera afectación a uno de los carriñes

Bloqueos de trabajadores Poder Judicial hoy martes 24 de octubre en vivo: Cierres y alternativas viales en CDMX|FIA

10:40 HORAS | Bloqueo en la carretera Picacho-Ajusco

Sobre la carretera Picacho-Ajusco, esquina con Pico de Turquinos, se encuentran 50 personas trabajadoras del Consejo de La Judicatura, del Poder Judicial de la Federación, quienes solicitan el cese de la intromisión al PJF porque afecta la impartición de justicia y se les respeten los derechos laborales. Se manifiestan sobre la banqueta, pero no se descarta bloqueo de avenida.

10:05 HORAS

Se registra bloqueo por parte de trabajadores del PJF cerca de Patriotismo, 11 de Abril y Puente de la Morena, cerca de las instalaciones del Poder Judicial, en la alcaldía Benito Juárez. Hay reducción de carriles. Toma previsiones.

8:40 HORAS | Reporte desde el Senado

Este martes, en el Senado de la República, se discutirá la iniciativa para reducir el gasto corriente del Poder Judicial de la Federación (PJF). De aprobarse, más de 15 mil millones de pesos pasarían a manos del Gobierno Federal. Armando Martínez reporta desde la zona central de las protestas.

#AlertaVialFIA | Este martes en el #Senado se discutirá la iniciativa para reducir el gasto corriente del #PoderJudicial.



De aprobarse, más de 15 mil millones de pesos pasarían a manos del Gobierno Federal.



📹 | @Plata11CDMX. pic.twitter.com/1osR7nwokP — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 24, 2023

7:32 HORAS | Manifestantes frente al Senado de la República

Los alrededor de 100 manifestantes que se concentraron en la cuchilla de Villalongin, entre Reforma e Insurgentes, se recorren a Reforma y se establecen sobre banqueta frente a puerta 6 del Senado de la República.

Bloqueos de trabajadores Poder Judicial hoy martes 24 de octubre en vivo: Cierres y alternativas viales en CDMX|Luis Miguel Barañano/FIA

7:01 HORAS | Manifestación en Río de la Plata

Oficinas de SACMEX, ubicadas sobre Río de la Plata, en colonia Cuauhtémoc, con presencia de manifestantes. Toma previsiones.

6:48 HORAS | Inicia manifestación en Reforma e Insurgentes

Inicia concentración en la cuchilla de Villalongin, entre Paseo de la Reforma y Av. Insurgentes, por parte de Integrantes del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Se manifestarán en el Senado de la República, en contra de la Iniciativa del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que busca recortar el presupuesto 2024 y extinguir 13 de 14 fideicomisos.

