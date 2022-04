BMV avanza después de seis jornadas de pérdidas

Al menos 16 heridos por el tiroteo en el metro de Brooklyn

Un tiroteo en una estación del Metro en Brooklyn, Nueva York, dejó al menos 13 heridos, cinco con heridas de bala, informaron fuentes locales mientras investigan el incidente. The New York Times reportó que varias personas recibieron disparos en una plataforma de Metro en el distrito de Brooklyn y que hay humo en el interior. El incidente se registró alrededor de las 8:30 de la mañana en la estación de la calle 36 en Sunset Park. Tweet En redes sociales circulan fotos en las que se ve la plataforma y el interior de un vagón lleno de sangre, además de gente auxiliando a los heridos, pero aún no está claro cuántas personas resultaron heridas. Facebook La policía de Nueva York está buscando a un hombre con una máscara de gas y un chaleco de construcción naranja como posible sospechoso del ataque. De acuerdo con CNN, habría al menos 13 heridos, cinco con impactos de bala. La policía descartó el hallazgo de explosivos en el interior del Metro. Las autoridades han pedido a los ciudadanos evitar la zona, donde se han desplegado numerosas ambulancias y unidades de policía. La gobernadora del estado, Kathy Hochul, dijo a través de Twitter que recibió un informe de la situación en Brooklyn y que los equipos de emergencia están en el área. TweetCancillería no reporta mexicanos heridos en el tiroteo de Brooklyn El cónsul general de México en Nueva York, Jorge Islas, informó en sus redes sociales aún notienen reporte de mexicanos heridos en el incidente en el Metro. Islas confirmó que un gran número de mexicanos vive cerca de Sunset Park, vecindario donde se registró el tiroteo la mañana del martes. Asimismo, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que se investigará e informará de inmediato sobre novedades con respecto del caso. Tweet