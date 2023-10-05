¡Jornada roja para el mercado de valores! BMV registra mayor caída diaria en más de dos años

La moneda de México retrocedió este 5 de octubre 2023 a niveles no vistos desde abril, mientras que la Bolsa Mexicana de Valores BMV registra mayor caída diaria en más de dos años y medio, esrto debido al temor sobre el impacto de un ajuste a las tarifas aeroportuarias que desplomó las acciones de las tres principales compañías del sector.

Desde ayer, las compañías aéreas fueron notificadas por la autoridad local de aviación civil acerca de su decisión de modificar las bases de regulación tarifaria (TUA), por lo que analistas estiman que se podría golpear con fuerza sus ingresos. De acuerdo con los principales índices bursátiles, el cierre de bolsas hoy 5 de octubre 2023 arrojaron resultados desfavorables durante la penúltima sesión de la semana; Fuerza Informativa Azteca te informa sobre el cierre de algunos indicadores financieros.

¿Cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores hoy 4 de octubre 2023?

BMV registra mayor caída diaria, el referencial índice accionario S&P/BMV IPC se desplomó un 2.52% a 49,454.59 puntos al cierre de este hoy 5 de octubre 2023, su mayor descalabro desde enero del año 2021, aunque más temprano en el día llegó a hundirse poco más de un 4%.

BMV registra mayor caída diaria en más de dos años: Conoce el cierre de bolsas|FIA

¿Cómo cierra Wall Street hoy 5 de octubre 2023?

Este jueves 5 de octubre 2023, el S&P 500 cerró con una ligera caída, pero las acciones estadounidenses rebotaron desde mínimos de sesión, mientras los inversores esperaban el informe mensual de empleo del viernes y otras posibles pistas sobre las perspectivas para las tasas de interés.

El índice S&P 500 perdió un 0.13% a 4,258.35 unidades.

El índice Nasdaq Composite retrocedió un 0.12% a 13,219,06 unidades.

El Promedio Industrial Dow Jones ganó un 0.06% a 33,110.63 unidades.

BMV registra mayor caída diaria en más de dos años: Conoce el cierre de bolsas

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¿Cómo cerró el dólar hoy 5 de octubre 2023?

El dólar retrocedió este jueves 5 de octubre 2023, siguiendo la estela de los rendimientos de los bonos del Tesoro y proporcionando un alivio muy necesario al yen y al euro, antes de la publicación de un informe de empleo en Estados Unidos, que podría ayudar a determinar si la Reserva Federal vuelve a subir las tasas de interés el mes que viene.

¿Cómo está el dólar en Banco Azteca?

El precio del dólar en México cerró la jornada de este jueves 5 de octubre 2023 en $17.20 pesos la compra y se vende en $18.29 pesos en ventanilla bancaria en Banco Azteca .

BMV registra mayor caída diaria en más de dos años: Conoce el cierre de bolsas

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¿Cuál es el precio actual del barril de petróleo?

Los precios del petróleo se derrumbaron más de un 5% el jueves 5 de octubre 2023, debido a que la destrucción de la demanda de combustible y un panorama macroeconómico más sombrío ocuparon un lugar central en las operaciones del día.

Precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) se derrumbó 1.91 dólares a 82.31 billetes verdes por barril.

Precio del petróleo Brent se hundió 1.74 dólares a 84.07 billetes verdes por barril.