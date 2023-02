Las Bolsas de Valores son organismos que operan en el mercado de valores, donde se realizan transacciones mediante mecanismos continuos de subasta pública, por lo que es importante conocer el cierre BMV y Wall Street hoy martes 21 de febrero.

¿Cómo cerraron los índices de Wall Street hoy martes 21 de febrero?

En Wall Street Los índices S&P 500 y el Nasdaq cayeron hoy martes 21 de febrero por tercera sesión consecutiva, puesto que los inversores interpretaron que un repunte en la actividad empresarial estadounidense en febrero como un indicio de que las tasas de interés deberán mantenerse altas durante más tiempo para controlar la inflación.

El índice manufacturero de la firma de mercado S&P Global, que refleja la actividad de negocios en Estados Unidos, volvió a expandirse por primera vez en ocho meses en febrero. La lectura de 50,2, frente a los 46,8 de enero, se vio impulsada por un sólido avance del sector de servicios, según la encuesta PMI.

El informe se sumó a una serie reciente de datos económicos que han pintado una imagen de una economía resistente, que continúa funcionando en un contexto de múltiples aumentos de tasas por parte del banco central en 2022 con el objetivo de contener la inflación.

Con la inflación aún lejos del objetivo del 2% de la Fed y una economía que conserva gran parte de su vigor, los participantes del mercado monetario han estado revisando al alza su estimación del tope de la tasa de fondos federales, actualmente en 5,35% en julio, y ahora esperan que el tipo permanezca cerca de esos niveles durante todo el año.

“Hoy, nos damos cuenta de que la Fed no está bromeando sobre subir más la tasa por más tiempo y, de hecho, podría aumentar un poco más por un poco o mucho más”, dijo Carol Schleif, directora de inversiones de BMO Family. Oficina.

Las acciones estadounidenses tuvieron un comienzo de año optimista después de su peor desempeño anual en más de una década en 2022, ya que los inversores esperaban que el ciclo de aumento de tasas del banco central estuviera llegando a su fin.

Los inversores estarán atentos a las actas que detallan la discusión en la última reunión de política monetaria de la Fed, prevista para el miércoles, en busca de más pistas sobre la postura dentro del banco central sobre las tasas.

Según los datos preliminares de cierre en Wall Street:

El S&P 500 perdió 81,85 puntos, o un 2,01%, para cerrar en 3.997,39 unidades.

El Nasdaq Composite bajó 294,72 puntos, o 2,50%, a 11.492,55 unidades.

El Promedio Industrial Dow Jones cayó 693,35 puntos, o un 2,06%, a 33.133,34 unidades.

Entre los afectados por las caídas generalizadas del hoy martes 21 de febrero se encuentran las grandes acciones tecnológicas, con Tesla Inc., Amazon Inc. , Microsoft Corp y Alphabet Inc en franco retroceso.

Cierre de Mercado:$BMV S&P/BMV IPC 53,239.95 / -1.24% Dólar Spot: 18.4430 — Grupo Bolsa Mexicana de Valores (@BMVMercados) February 21, 2023

BMV y peso mexicano en víspera de minutas Fed, caen acciones GAP

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y el peso mexicano retrocedieron hoy martes 21 de febrero debido a la cautela de inversionistas en la jornada previa a la divulgación de las actas del más reciente encuentro de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) que podrían ofrecer pistas sobre el futuro delas tasas de interés.

A nivel local, la sesión estuvo marcada por un reporte que mostró un incremento de las ventas minoristas en diciembre, en una semana cargada de datos económicos relevantes, entre ellos cifras de inflación, la minuta de la última reunión de Banco de México y el desempeño del Producto Interno Bruto.

La moneda doméstica cotizaba en 18.4644 por dólarcasi al final de los negocios, con una depreciación del 0.51%frente al precio de referencia de Reuters del lunes, aunque mástemprano llegó a avanzar brevemente a hasta 18.3382 unidades.

* “Desde la perspectiva técnica, el peso mexicano continúasu tendencia favorable”, dijo la firma OctaFX en una nota deanálisis. “Para que continúe la tendencia bajista, una vez quese haya superado el mínimo en lo que va del año (18.32), losvendedores deben superar la cifra de 18.00", agregó.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC perdióun 1.24% a 53,239.95 puntos, en línea con el movimiento de lasprincipales plazas en el exterior, ante un regreso de laliquidez luego de un feriado estadounidense el lunes.

* Los títulos del operador de aeropuertos GAP, quehabían escalado en la víspera a un máximo histórico acumulandoun rendimiento de más de un 30% en el año, encabezaron elretroceso, con un declive de un 6.95% a 345.77 pesos, a pesar deun sólido reporte de sus resultados del cuarto trimestre.

* En el mercado de deuda, los rendimientos primarios de losCertificados de la Tesorería (Cetes) registraron cambios mixtosen la subasta semanal de valores gubernamentales.

* La tasa del referencial Cete a 28 días fue colocada en un11.04%, un punto base por debajo de su remate previo, cuandoalcanzó su mayor nivel desde mayo de 2001

Con información de Reuters.