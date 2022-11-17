Boko Haram mata a 20 mujeres acusadas de hacer brujería en Nigeria

El grupo terrorista Boko Haram mató al menos a 20 mujeres a quienes acusó de realizar brujería en el noroeste de Nigeria, informaron medios locales.

La agencia española EFE, tuvo contacto con un comandante de las Fuerzas de Tarea Conjunta Civil (CJTF), a quien identificó como Muhammad Goni. El hombre indicó que el comandante del grupo yihadista ordenó la ejecución de 20 mujeres a quienes acusó de ser brujas.

“Ali Ngulde, el comandante del grupo terrorista, acusó a las mujeres de brujería y ordenó degollarlas”, indicó Goni a la agencia de noticias.

El comandante relató que un grupo de 40 mujeres fueron secuestradas por el grupo terrorista Boko Haram y asesinó a 20 el pasado fin de semana en el área de gobierno local Gwoza, región que pertenece al estado nororiental de Borno.

|Reuters

Doni indicó que el grupo yihadista acusó a las mujeres de hacer brujería luego de que varios hijos del líder de Boko Haram murieron.

"(Ngulde) es realmente bárbaro. Es perverso lo que estos terroristas están haciendo a nuestra gente", lamentó Goni.

La agencia EFE también tuvo contacto con un integrante del Ejército de Nigeria, quien solicitó su anonimato, luego de corroborar la matanza de 20 mujeres tras ser acusadas de realizar brujería.

Nigeria recibe constantes ataques de Boko Haram

Desde el 2019, el noroeste de Nigeria constantemente recibe ataques terroristas por parte del grupo yihadista Boko Haram, pero en 2016 la violencia se agudizó con división del Estados islámico en África Occidental, ISWAP. Ambos grupos extremistas intentan imponer un Estado de corte islámico en Nigeria.

Según EFE, Boko Haram y el ISWAP mataron a 35 mil personas y causaron el desplazamiento de 2.7 millones de personas en Nigeria y países vecinos como Camerún, Chad y Níger.

