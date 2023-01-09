Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, hospitalizado en EU

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro ha sido ingresado en un hospital de la ciudad de Orlando en Florida (EU), debido a que presenta un "dolor abdominal", según reporta el periódico brasileño, "O Globo".

Conforme a la agencia Reuters, una fuente cercana la familia del expresidente Bolsonaro, ha señalado que aunque ha sido hospitalizado, su estado de salud "no es de preocupación".

Cabe recordar que durante los últimos años, el expresidente Bolsonaro ha sido hospitalizado en diversas ocasiones, con obstrucciones intestinales, esto luego de que fue apuñalado mientras hacía campaña por la presidencia de Brasil en el año 2018.

Jair Bolsonaro, exgobernante de derecha, viajó a Estados Unidos (EU) dos días antes de que Luiz Inácio Lula da Silva asumiera la presidencia de la nación sudamericana.

[@laurojardim ]: Bolsonaro diz ter dores abdominais e se interna em hospital nos EUA. https://t.co/eW18B0jTOp — Jornal O Globo (@JornalOGlobo) January 9, 2023

Bolsonaro sufrió de una obstrucción intestinal, estará en observación durante 48 horas

Paulo Generoso, creador de la página "República de Curitiba", publicó en su cuenta oficial en Twitter que: "Bolsonaro tuvo obstrucción intestinal pero ya está bien. Estará en observación durante 48 horas por protocolo hospitalario".

Bolsonaro teve obstrução intestinal mas já está bem. Vai ficar em observação durante 48 horas por protocolo hospitalar. — Paulo Generoso (@Paulogeneroso) January 9, 2023

Esto sucede tan solo un día después de que algunos de sus incondicionales partidarios irrumpieran en edificios públicos y del gobierno del Presidente Lula da Silva en Brasilia.

Seguidores Jair Bolsonaro invaden el Congreso de Brasil

Cientos de seguidores del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, invaden el Congreso de Brasil. Exigen golpe de Estado en contra del Presidente Lula da Silva.

Un grupo de seguidores del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, ha invadido la sede del Congreso Nacional de Brasil, en protesta para exigir golpe de Estado contra del presidente Lula.