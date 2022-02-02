Acusan a Bolsonaro de cometer delito al divulgar documentos secretos

La policía federal de Brasil indicó que Jair Bolsonaro cometió un delito al publicar documentos secretos sobre una investigación criminal reservada, sin embargo, las autoridades indicaron que no presentarán una denuncia formal debido a su inmunidad como presidente del país.

La policía federal añadió que es poco probable que presentar una denuncia por el delito perjudique a Jair Bolsonaro debido a su inmunidad judicial, pero agrava la tensión institucional en el país previo a la elección presidencial que celebrará Brasil este año, y en la que Bolsonara buscará reelegirse.

¿Qué delito cometió Jair Bolsonaro?

De acuerdo con las autoridades de Brasil, en agosto de 2021, Jair Bolsonaro publicó documentos secretos sobre la investigación de un supuesto hackeo contra el tribunal electoral de Brasil para cuestionar la integridad del proceso electoral.

Tras la difusión de la investigación, la policía federal envió un informe a la Corte Suprema de Brasil, acusando a Bolsonaro de una violación del secreto “con el propósito de difundir información falsas, con repecursiones perjudiciales para la administración pública”.

|Reuters

Detallaron que la difusión "manipulada" de esos informes secretos fue un "auxilio a milicias digitales y hackers" que aprovecharon la información para realizar "ataques criminales" contra las instituciones democráticas del país.

En el informe, la policía aseveró que no recomendaba presentar cargos contra Jair Bolsonaro debido a su inmunidad judicial gracias a su cargo como presidente de Brasil. No obstante, el Tribunal emitirá recomendaciones de la policía federal a la fiscalía general, que decidirá si intenta acusar del delito al presidente, investigar más a fondo o archivar el caso.

En agosto de 2021,Jair Bolsonaro cuestionó la seguridad del sistema de votación electrónica que se utiliza en Brasil desde 1996 para las elecciones, y posteriormente reveló detalles de una investigación sobre fraude electoral mediante el sistema.

El presidente divulgó los documentos secretos de la investigación, lo que representa un delito.

Cabe recordar, que Jair Bolsonaro aseguró que la votación presidencial de 2018 estuvo “amañanada” debido al sistema electrónico de votaciones, y aseguró que él debió ganar en las urnas desde la primera vuelta, pero hasta la fecha no ha presentado pruebas del supuesto fraude.