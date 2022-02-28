Bolsonaro no condena a Putin; Brasil se mantiene neutral sobre Ucrania

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se negó a condenar la invasión de Ucrania por parte del presidente de Rusia, Vladimir Putin, y se apartó de la postura oficial de su gobierno en Naciones Unidas para decir que Brasil se mantendría neutral.

Recientemente, antes de la invasión de Ucrania, Bolsonaro rechazó los ruegos de Estados Unidos (EU) de no visitar a Putin en Moscú, por lo cual enfureció a los aliados occidentales al decir que estaba "en solidaridad con Rusia", sin dar más detalles.

El viernes, Brasil votó a favor de un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que habría denunciado la invasión rusa de Ucrania, a pesar de las reticencias de Bolsonaro. Rusia vetó la resolución.

En una conferencia de prensa, Bolsonaro informó que habló durante dos horas con Putin. Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores del país dijo que el presidente de Brasil no habló con Putin el domingo, sino que se refirió a su conversación con el líder ruso en Moscú.

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Bolsonaro: Brasil se mantiene neutral en conflicto Rusia-Ucrania

En la conferencia de prensa del domingo 27 de febrero, Bolsonaro afirmó que Brasil se mantendrá neutral en el conflicto y señaló que Rusia y Ucrania eran "naciones prácticamente hermanas".

"No vamos a tomar partido, vamos a continuar por la neutralidad y a ayudar en lo posible a la búsqueda de una solución", dijo. "Nosotros queremos la paz, pero no podemos traer consecuencias aquí", agregó el mandatario, que recordó que Brasil "depende mucho" de los fertilizantes rusos.

La Oficina de Prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores necesitó aclarar después de que Bolsonaro "se refirió a las dos horas de conversación en vivo, sobre la visita a Moscú", tras la interpretación inicial por parte de la prensa de una nueva conversación con Vladimir Putin poco antes de la conferencia de prensa.

Bolsonaro y Putin hablaron en Moscú el 16 de febrero.

