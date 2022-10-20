Encuentran bomba en un edificio en la capital de Chile

Este jueves las autoridades de Chile informaron sobre el hallazgo de una bomba en un edificio de oficinas del grupo industrial Empresas Copec, ubicado al oriente de Santiago, la capital del país.

Carolina Tohá, ministra de Interior, explicó que el artefacto explosivo fue hallado durante la mañana por la policía local, por lo que ya se inició una investigación para encontrar a los responsables.

Los cuerpos de seguridad de la capital de Chile recibieron una llamada donde los alertaron sobre la presencia de un objeto sospechoso que se encontraba dentro de una bolsa, la cual fue retirada por Fuerzas Especiales y llevada a analizar. Posteriormente, los expertos determinaron que se trataba de una bomba.

Fiscalía de Alta Complejidad @fiscalia_RMSur dicta primeras diligencias a @Carabdechile por hallazgo de objeto sospechoso en edificio de comuna de Las Condes @FiscaliadeChile — Fiscalía Metropolitana Sur (@fiscalia_RMSur) October 20, 2022

Como parte del protocolo bloquearon el acceso a un sector de edificios corporativos en la acomodada comuna de Las Condes.

"Se llegó al lugar, el personal especializado policial y el paquete efectivamente era una bomba", dijo la ministra de Chile. También detalló para medios locales que la bomba no alcanzó a ser detonada.

"Hay que ver todavía las características de esta bomba, el potencial que tenía, no alcanzó a ser detonada y ahora se tiene que hacer una investigación efectivamente para dar con las personas que hicieron este intento de atentado".

La Fiscalía dijo en Twitter que ordenó las primeras diligencias a la policía por el hallazgo del "objeto sospechoso".

🔴 Trabajadora de edificio de Las Condes donde fue encontrada una bomba: "La primera persona que entró al edificio, la tomó y la dejó adentro porque pensó que era la bolsa con los diarios"



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Chile condena el hallazgo de una bomba

Daniela Peñaloz, alcaldesa de Las Condes, condenó el hallazgo de una bomba y lo calificó como un acto de terrorismo que “pone nuevamente sobre la mesa que la principal prioridad tiene que estar abocada a la autoridad y todo es en la seguridad de los vecinos chilenos en cada punto del país”.

El atentado ocurre en un contexto de protestas en Chile que generó violentos enfrentamientos entre manifestantes y la policía chilena.

En la capital de Santiago, manifestantes encapuchados arrojaron piedras a la policía, incluso en los alrededores de la Plaza Baquedano, el epicentro de los disturbios de 2019, mientras que la policía respondió con cañones de gas y agua.