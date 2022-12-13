Sospechoso de atentado en Lockerbie comparece ante tribunal de EU

Un agente de inteligencia libio sospechoso de fabricar la bomba que hizo estallar el vuelo 103 de Pan Am sobre Lockerbie, Escocia, en 1988, compareció ante un tribunal federal en Washington el lunes 12 de diciembre, antes de ser acusado formalmente.

Se trata de Abu Agila Mohammad Mas'ud Kheir Al-Marimi compareció en un tribunal de Washington casi 34 años después de que una bomba a bordo del Boeing 747, que volaba de Londres a la ciudad de Nueva York, matara a las 259 personas a bordo y 11 en tierra.

Vestido con un mono verde, Mas'ud parecía cojear y se quejaba de síntomas de gripe mientras agarraba un pañuelo. "No puedo hablar antes de ver a mi abogado", dijo Mas'ud al juez federal Robin Meriweather, mediante un intérprete.

Mas'ud, quien supuestamente confesó sus crímenes a un oficial de la ley libio en septiembre de 2012, apareció pocos días después de ser capturado en Libia. Además, según funcionarios judiciales de Estados Unidos y Reino Unido, es una de las tres personas que estuvieron involucradas en el atentado con bomba.

El Departamento de Justicia está tratando de detenerlo en espera de juicio, y una audiencia de detención se llevará a cabo a finales de este mes después de que Mas'ud decida quién lo representará en el caso.

"Innumerables familias nunca se recuperaron por completo de sus acciones", dijo el fiscal Erik Kenerson a la corte. Agregó que el gobierno no buscará la pena de muerte porque no era una pena legalmente disponible en el momento en que se cometieron los delitos, por lo que la sentencia máxima disponible para Mas'ud será cadena perpetua.

Lockerbie bombing suspect appears briefly in U.S. court https://t.co/4nkA7gssNG pic.twitter.com/xVMLEITAgg — Reuters (@Reuters) December 13, 2022

Denuncia a Masúd

En una denuncia penal de 2020, Mas'ud fue acusado de la destrucción de una aeronave con resultado de muerte y la destrucción de un vehículo utilizado en el comercio interestatal por medio de un explosivo con resultado de muerte en Lockerbie, Escocia. Fue acusado formalmente de esos cargos en noviembre de 2022.

Durante la entrevista de 2012 con el oficial de la ley libio, Mas'ud "admitió haber construido la bomba que derribó el vuelo 103 de Pan Am y haber trabajado con Abdel Baset Ali al-Megrahi y Lamen Khalifa Fhimah para ejecutar el complot", según la declaración jurada de un agente del FBI en apoyo de la denuncia penal del gobierno.

Mas'ud también le dijo al entrevistador que estaba involucrado en otros complots similares y dijo que el bombardeo fue ordenado por los líderes de inteligencia de Libia, según la denuncia.

También afirmó que Gaddafi, quien fue asesinado por rebeldes en octubre de 2011, "le agradeció a él ya otros miembros del equipo por su exitoso ataque contra Estados Unidos".

Lockerbie bombing suspect whines about the flu during first court appearance, won't face death penalty https://t.co/rYHe1IWbLr pic.twitter.com/MnMJf6dw6Q — New York Post (@nypost) December 12, 2022

Mas'ud llega a EU

El sobrino de Mas'ud, Abdulmenam Marimi, dijo que hombres armados llegaron a la casa de su familia en Trípoli a mediados de noviembre y se llevaron al acusado de fabricar bombas.

Mas'ud se había estado quedando allí desde que fue puesto en libertad el año pasado. Había sido encarcelado tras el levantamiento respaldado por la OTAN de 2011 contra el líder autocrático de Libia Muammar Gaddafi por tener un papel en el gobierno anterior.

La familia solo supo que estaba en Estados Unidos cuando lo vieron en las noticias, dijo Marimi.

El Gobierno de Unidad Nacional de Libia, la administración reconocida internacionalmente en Trípoli, no hizo comentarios sobre la transferencia de Mas'ud a Estados Unidos.

Sin embargo, sus rivales políticos lo han acusado de entregarlo ilegalmente a Washington para obtener su apoyo en el actual enfrentamiento de Libia por el control del gobierno.

La familia también presentó una denuncia formal ante el fiscal general de Libia por el traslado de Mas'ud a Estados Unidos, dijo Marimi.

En el momento del atentado, los investigadores estadounidenses descubrieron pruebas de que uno de los posibles sospechosos se hacía llamar "Abu Agela Masud", pero no pudieron localizarlo, según una declaración jurada de un agente del FBI en apoyo de la denuncia penal del gobierno.

Estados Unidos no acusó formalmente a Mas'ud hasta 2020, cuando descubrió nuevas pruebas que revelaban que aparentemente había confesado sus crímenes a un oficial de la ley libio.

¿Quienes son los otros implicados en el atentado de Lockerbie?

En 1991, otros dos agentes de inteligencia libio, Abdel Baset Ali al-Megrahi y Lamen Khalifa Fhimah, fueron acusados del atentado con bomba en Lockerbie.

En un juicio escocés ante un tribunal en Camp Zeist en los Países Bajos, Megrahi fue declarado culpable del atentado con bomba en 2001 y fue encarcelado de por vida. Más tarde fue puesto en libertad porque sufría de cáncer y murió en su casa en Trípoli en 2012.

Fhimah fue absuelto de todos los cargos, pero los fiscales escoceses han sostenido que Megrahi no actuó solo.