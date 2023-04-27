Demandan a bombero por causar daños cerebrales a una mujer que empujó por alimentar gatos de la calle

El pasado 8 de diciembre de 2022, mientras Maureen Hvegholm alimentaba a unos gatos callejeros que se encontraban en frente de la estación de bomberos de Sparks, Nevada, Estados Unidos, un bombero la empujó al suelo causándole un daño cerebral. La mujer de 84 años aseguró que el bombero fue demandado por "agarrarla de los hombros y hacerla caer" contra el pavimento.

Después del hecho, la víctima fue trasladada al hospital de Renown y se le diagnosticó una lesión cerebral traumática. Según la hija de Maureen, Gayla Ouellette, su madre aún está lejos de recuperarse.

“No sabemos qué le depara el futuro a nuestra madre, está sufriendo mucho, está bajo el cuidado de varios médicos”. Gayla Ouellette / hija

Según los abogados de la víctima, la mujer sufrió un grave deterioro en su calidad de vida, su capacidad para moverse libremente y su habilidad para cuidarse así misma. Además, le produjo alteraciones emocionales de pánico, inseguridad en su propia casa y terror.

El hecho ocurrió cuando la víctima alimentaba a unos gatos frente a una estación de bomberos. Debido a la gravedad de la lesión, el bombero fue demandado.



De acuerdo con la demanda, que reposa en el Tribunal Segundo del Distrito Judicial de Nevada, el bombero demandado, Timothy Egan, "agarró a la mujer por los hombros y le realizó una mabiobra de barrido sobre los pies". De este modo, provocó su caída. Añadió que, el motivo de la discusión, surgió porque el bombero estaba molesto al asegurar que esos gatos que merodean la estación, según él, "dañaban sus equipos".

“Esa agresión no fue provocada por mi madre. Fue impactante. Fue profundamente hiriente”. Gayla Ouellette / hija

Versiones de los vecinos del lugar señalan que Maureen, diariamente, alimentaba a los felinos que se encontraban en frente de la estación de bomberos.

An 84-year-old woman suffered a traumatic brain injury after a Sparks firefighter pushed her to the ground when she was feeding feral cats, a lawsuit filed in the Second Judicial District Court alleges. @BenMargiott reports. https://t.co/F5etvRdM9d — KRNV (@KRNV) April 25, 2023

Mientras avanza el proceso, el Ayuntamiento de Sparks votó a favor de contratar a un bufete de abogados por 175 dólares para defender a Timothy Egan. La ciudad de abstuvo de omitir comentario alguno sobre este caso, igual los abogados del bombero demandado.

¿Cuál es la lesión que sufrió la mujer que demandó al bombero?

La lesión cerebral traumática, que sufrió Maureen Hvegholm es el resultado de un golpe violento en la cabeza o el cuerpo. Los efectos pueden ser físicos o psicológicos y los síntomas pueden ir desde dolores de cabeza hasta mareos o pérdida de equilibrio.

Por otra parte, si la lesión es grave, puede ocasionarle a la víctima pérdida de conocimiento, vómitos, convulsiones y pérdida de coordinación, entre otros.