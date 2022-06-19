Bombero muere tras colapsar un edificio incendiado en Filadelfia

Un bombero murió en cumplimiento de su labor este sábado. De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Filadelfia, todos los elementos se encontraban atendiendo el incendio de un edificio.

De pronto el edificio colapsó dejando atrapados a varios elementos del Cuerpo de Bomberos que estaban colaborando para sofocar el incendio. La mayoría fueron rescatados con vida y llevados a hospitales cercanos.

Sin embargo, uno de los bomberos, un veterano que llevaba 27 años de servicio, fue declarado muerto en el lugar, informó el departamento este sábado y lamentaron el deceso de su compañero.

|Reuters

“Es un día triste para el departamento de bomberos de Filadelfia . Nuestro departamento perdió a un miembro que luchó valientemente contra un incendio y luego quedó atrapado en el derrumbe de un edificio después de que terminó el incendio”, dijo a los periodistas el comisionado adjunto de bomberos de Filadelfia , Craig Murphy.

Autoridades investigan qué provocó el incendio

Las autoridades detallaron que el incendio comenzó durante la madrugada del sábado, sin que hasta el momento se conozcan las causas, por lo que ya investiga qué fue lo que sucedió, aunque no consideran que haya sido provocado.

Agregaron que tras varias horas lograron sofocar las llamas, y después ocurrió el colapso que dejó a cuatro bomberos atrapados. Añadieron que uno de los bomberos tuvo que saltar desde el segundo piso del edificio colapsado para salvarse.

Los compañeros pudieron sacar a dos con facilidad, pero tardaron un poco más para sacar a los otros dos, entre ellos, estaba el bombero que falleció atrapado.

Murphy dijo que el edificio había sido afectado por el incendio, pero no estaba claro qué causó que se derrumbara.

En redes sociales, también lamentaron la muerte del bombero y colocaron mensajes de despedida y reconocimiento por la labor del “héroe” que falleció cumpliendo con su trabajo.

“Esta mañana, la ciudad de Filadelfia perdió a un héroe, el departamento de bomberos perdió a un hermano, y una familia, perdió a un ser querido. Y otro bombero lucha por su vida después de ser rescatado poco después de que el bombero caído fuera recuperado”.

