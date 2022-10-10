Bomberos de España protestan por mejores condiciones laborales

Los bomberos españoles salieron a las calles de la capital, Madrid, el sábado, pidiendo aumentos salariales y mejores condiciones laborales, ya que el trabajo se vuelve más arduo en medio de la creciente amenaza de incendios forestales.

Sin duda, ha sido un año ajetreado para los bomberos forestales de España. El país ha sufrido su peor año de incendios forestales registrado.

Después de un verano en el que se produjeron grandes incendios casi todas las semanas, los hombres y mujeres que arriesgan sus vidas para luchar contra las llamas dijeron que sus salarios y condiciones laborales actuales eran totalmente inadecuados, ya que su trabajo es cada vez más exigente.

"Este trabajo siempre ha sido muy peligroso. Por supuesto, ahora, debido a los cambios en las condiciones climáticas, tenemos más incendios y más grandes. Además, este trabajo siempre ha sido muy peligroso con altos niveles de toxicidad", dijo Ivan Frank, el organizador de la protesta de los bomberos forestales.

Hasta agosto, España había registrado casi 400 incendios forestales este año, lo que provocó la destrucción de 287,000 hectáreas de bosques, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales. Lastemperaturas extremas y la larga sequía hicieron del verano de 2022 uno de los peores registrados.

Hoy Madrid se desborda en apoyo a los bomberos forestales.



Lo dieron todo este verano y ahora Ayuso les deja en la estacada. pic.twitter.com/hETWvk153v — Más Madrid (@MasMadridCM) October 8, 2022

Los sindicatos piden la implementación inmediata del "Estatuto del Bombero de Incendios Forestales", con la esperanza de que la legislación brinde más protección a los bomberos forestales en términos de salarios y seguridad laboral.

La principal demanda de los manifestantes es ser reconocidos ante la ley como bomberos. En este momento están contratados como trabajadores forestales, lo que significa que no obtienen el mismo nivel de protección que los bomberos regulares, aunque su trabajo conlleva el mismo riesgo.

El otro gran tema en esta disputa es la crisis del costo de vida. Los bomberos forestales, como muchos otros en España, dicen que sus niveles salariales actuales no están a la altura de la inflación. Y cuando agrega la naturaleza peligrosa de su profesión más el enorme costo que tiene para su salud mental, muchos se preguntan si su salario actual simplemente vale la pena el riesgo.

"Sinceramente, con respecto a lo que nos pagan no vale la pena el riesgo. Sin embargo, hacemos esto porque es nuestra pasión. Hacemos esto porque nos gusta proteger el patrimonio natural de este país. Pero no vale la pena porque los políticos nos mantienen en una precariedad total", dijo Javier Sánchez, bombero forestal que participó en la manifestación.

El impacto continuo del cambio climático sugiere que el verano de incendios forestales en España en 2022 bien podría repetirse en los próximos años, lo que hace que el servicio de bomberos forestales de España sea aún más vital.