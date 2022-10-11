VIDEO: Boxeador Félix Alvarado rescata a perrito durante huracán Julia

El boxeador Félix Alvarado, conocido como “El Gemelo” se convirtió en un héroe fuera del ring cuando arriesgó su vida para rescatar a un perrito que quedó atrapado en medio de un río durante el paso del huracán "Julia" en Nicaragua.

El momento del rescate quedó grabado en un video que se volvió viral en redes sociales. En las imágenes se ve al excampeón mundial de boxeo sujetarse con un lazo por la cintura y descender hasta donde se encontraba el perrito.

Mientras el boxeador bajaba hasta donde se encontraba el “lomito”, se pudo apreciar la fuerza con la que corría el agua.

Al llegar hasta donde estaba el perrito, Félix Alvarado se acercó a él y le hizo un par de caricias para ganarse la confianza del animalito y que éste no se escapara. Después de unos segundos, el “El Gemelo” cargo al perrito.

En la calamidad es donde el nicaragüense saca lo mejor de si en defensa de la vida. El héroe es "El Gemelo" Felix Alvarado, quién rescató a un🐶 de ser arrastrado por las corrientes de un cauce en Managua, tras las lluvias que deja a su paso la #TormentaTropicalJulia #Nicaragua pic.twitter.com/dOmz8saaC5 — Sicxfredo Toledo 🇳🇮 (@SicxfredoToledo) October 9, 2022

Una vez que el púgil logró asegurarse a la cuerda y sostener al perrito con seguridad, comenzó a escalar con ayuda de otro hombre que lo ayudaba a subir jalándole la cuerda, hasta que llegó a lo alto.

El acto del boxeador Félix Alvarado fue aplaudido en las redes sociales, donde lo calificaron de ser un “héroe” tras rescatar al perrito en medio de las inundaciones que dejó el paso del huracán "Julia".

Ciclón “Julia” deja 25 muertos tras su paso por Centroamerica

Al menos 25 personas murieron y miles han sido desplazadas de sus hogares a causa de las torrenciales lluvias e inundaciones provocadas por el paso de lo que ahora son los remanentes del huracán “Julia” en Centroamérica.

Hasta ahora, 10 de los decesos han ocurrido en El Salvador, donde cinco soldados perdieron la vida tras desplomarse un refugio en el municipio Comesagua, a 50 kilómetros al oeste de la capital. Socorristas del país han evacuado a más de mil personas.

Ocho muertes más fueron reportadas en la vecina Guatemala, donde las precipitaciones dejaron miles de hogares sin energía eléctrica y cuantiosos daños en la infraestructura carretera.

En Honduras, los cuerpos de un hombre, una mujer y un niño de cuatro años fueron hallados tras el naufragio de una embarcación en el departamento Gracias a Dios, en la costa caribeña.

También murió un hombre que fue arrastrado por el agua en una quebrada en la norteña ciudad Puerto Cortés y otra mujer de 22 años ahogada en un río en el norteño Valle de Sula, cerca de la frontera con Guatemala, según el Cuerpo de Bomberos.