Brasil prohíbe portar armas previo a toma de protesta de Lula da Silva

El Supremo Tribunal Federal de Brasil prohibió a los ciudadanos con permiso portar armas de fuego hasta que pase la toma de protesta de Lula da Silva, el próximo 1 de enero.

La medida se da después de varios episodios de violencia y que un hombre intentara atacar al presidente electo con una bomba el pasado 24 de diciembre.

Para evitar más problemas, el juez Alexandre de Moraes suspendió temporalmente las licencias que permiten portar armas, incluyendo a cazadores, aficionados al tiro y coleccionistas de armas de fuego y municiones en Brasil.

Dicha prohibición estará vigente hasta el próximo 2 de enero, un día después de que Lula da Silva tome protesta como el próximo presidente de Brasil.

La medida se produce en medio de fuerte nerviosismo en el país sudamericano después de las elecciones más tensas en una generación, en las que el izquierdista Lula da Silva derrotó por un estrecho margen al titular de extrema derecha Jair Bolsonaro.

Moraes dictaminó en el fallo que cualquier persona sorprendida violando la prohibición debe ser arrestada. La restricción no afecta a los miembros de las fuerzas de seguridad y empleados de empresas de seguridad privada.

El ministro de Justicia entrante, Flavio Dino, aplaudió el fallo y dijo que garantizaría una mayor seguridad en la toma de posesión. Añadió que el equipo de Lula da Silva había solicitado al tribunal que suspendiera las licencias de armas de fuego.

Victoria de Lula da Silva provoca caos en Brasil

Los resultados de Bolsonaro han estado acampando frente a los cuarteles del ejército instando a los militares a dar un golpe de Estado. El campamento de Brasilia, fuera del cuartel general del Ejército, es una de las fuentes de mayor depresión.

El 12 de diciembre, el día en que se certificó la victoria de Lula da Silva, algunos de quienes acampaban atacaron la sede de la policía federal en Brasilia. El sábado, un hombre fue arrestado por intentar detonar una bomba en protesta por los resultados de las elecciones y dijo que el llamado a las armas de Bolsonaro lo inspiró a armar el artefacto.

El número de propietarios de armas registrados en Brasil se multiplicó desde que Bolsonaro comenzó a flexibilizar las leyes sobre armas en 2019.

