Brasil declara emergencia por muerte de niños debido a desnutrición

El Ministerio de Salud de Brasil declaró una emergencia médica en el territorio yanomami, reserva indígena más grande del país y que se encuentra en la frontera con Venezuela, esto tras informe de niños que mueren de desnutrición y otras enfermedades por la minería ilegal de oro.

De acuerdo con la agencia Reuters, a través de un decreto por el gobierno del presidente Lula Da Silva se mencionó que el objetivo de la declaración era restablecer los servicios de salud para el pueblo yanomami que habían sido desmantelados por su predecesor, Jair Bolsonaro.

En los cuatro años de gobierno de Bolsonaro, 570 niños yanomami murieron de enfermedades que se podían tratar, como la desnutrición; sin embargo, también presentaron malaria, diarrea y malformaciones a causa del mercurio utilizado por la minería ilegal.

Lula Da Silva visitó un centro de salud yanomami

Mais que uma crise humanitária, o que vi em Roraima foi um genocídio. Um crime premeditado contra os Yanomami, cometido por um governo insensível ao sofrimento do povo brasileiro.



📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/Hv5vrYw477 — Lula (@LulaOficial) January 22, 2023

Por su parte, el presidente Lula Da Silva visitó el pasado sábado 21 de enero un centro de salud en Boa Vista y compartió a través de su cuenta de Instagram lo que vio.

Más que una crisis humanitaria, lo que vi fue un genocidio Lula Da Silva

El gobierno de Lula Da Silva anunció que se enviarán paquetes de alimentos a la reserva donde viven unas 26 mil personas en una región de selva tropical y sabana tropical del tamaño de Portugal.

La reserva ha sido invadida por la minería ilegal de oro durante décadas; sin embargo, Reuters destaca que desde que Bolsonaro asumió el cargo en 2018 las incursiones se multiplicaron, poniendo en riesgo a la población, incluso Jair Bolsonaro ofreció legalizar la actividad.

Cabe destacar que el crimen organizado también se ha involucrado, pues han ocurrido enfrentamientos donde hombres armados han disparado al pueblo indígena ya que se opone a la entrada de mineros de oro.

Por su parte, Lula Da Silva anunció que su gobierno pondrá fin a la minería ilegal de oro mientras toma medidas enérgicas contra la deforestación ilegal en la Amazonia, la cual alcanzó su punto más alto en 15 años bajo el gobierno de Bolsonaro.

