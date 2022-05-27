Brasil: muere asfixiado en cajuela de patrulla; policía le arroja gas

Muere asfixiado un hombre de 38 años en la costa del estado de Sergipe, en el noreste de Brasil, al inhalar gas lacrimógeno dentro de la cajuela de una patrulla de la Policía Federal de Carreteras.

Videos tomados por testigos registraron el momento en que Genivaldo de Jesús Santos es abordado e inmovilizado por la policía. Luego, los tres uniformados meten a Genivaldo en la cajuela de la patrulla y detonan bombas de gas dentro del auto.

La policía bloquea la cajuela impidiendo la salida de Genivaldo, convirtiendo la patrulla en una especie de cámara de gas.

Según familiares, Genivaldo sufría de esquizofrenia y estaba bajo tratamiento médico. En su bolsillo se encontraba una tarjeta con medicamentos recetados, al momento de la actuación de la policía.

El caso tuvo lugar en la ciudad de Umbauba, Brasil. Un informe indicó que Genivaldo murió por asfixia mecánica e insuficiencia respiratoria aguda.

Las identidades de los policías que aparecen en el video no han sido reveladas. Los tres policías usan cascos todo el tiempo. En un comunicado, la Policía Federal de Caminos dijo que Genivaldo se resistió a un patrullaje, versión controvertida por un sobrino suyo, quien fue testigo de todo.

La nota de la corporación también dice que la policía utilizó "técnicas de inmovilización e instrumentos de menor potencial ofensivo", pero sin detallar cuáles eran esas prácticas. Genivaldo estaba casado y deja un hijo de 8 años.