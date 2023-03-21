Brasil le abriría la puerta al cultivo legal de marihuana con fines medicinales

Un tribunal de apelaciones de Brasil acordó pronunciarse sobre si la industria de la marihuana puede plantar en el país, lo que podría abrir la puerta al cultivo legal con fines medicinales e industriales tras el estancamiento de los esfuerzos legislativos en los últimos años.

La decisión del Tribunal Superior de Justicia (STJ), el máximo tribunal de apelaciones de Brasil para asuntos no constitucionales, estableció su jurisdicción para un precedente a nivel nacional con respecto a la importación de semillas y plantaciones de marihuana.

Arthur Ferrari Arsuffi / Abogado:

“Este llamamiento trata un tema que parece ser de gran relevancia social y económica para el país, cual es la posibilidad de sembrar cáñamo, una subespecie de cannabis, que tiene un nivel muy bajo de potencial psicotrópico”.

Arsuffi agregó que con este fallo, el Tribunal Superior de Justicia definirá si es posible o no plantar esta variedad de marihuana en Brasil.

La decisión del STJ, vista por Reuters, tenía fecha del 27 de febrero, pero se hizo pública a fines de la semana pasada, según los abogados que siguen el caso.

El fallo final de la corte sobre el cannabis, que se espera para el próximo año, podría convertirlo en un pionero en un tema rechazado por muchos en el Congreso de tendencia conservadora de Brasil, como el fallo de la Corte Suprema de 2011 que allana el camino para el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Cannabis medicinal na saúde íntima da mulher. O uso medicinal da planta pode melhorar a qualidade de vida das mulheres.



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Brasil permite venta y producción de productos de marihuana, pero con ingredientes importados

Brasil ha prohibido el cultivo de Cannabis sativa L, la planta que produce cáñamo y marihuana. Los investigadores y las empresas de cannabis han argumentado que el clima tropical de Brasil es ideal para convertirlo en un proveedor global líder.

La empresa biotecnológica brasileña DNA ha presentado una demanda civil que defiende el derecho a importar semillas y plantar cannabis con niveles más altos de cannabinoides como el cannabidiol (CBD) y menos tetrahidrocannabinol (THC), un componente psicoactivo de la planta. El cáñamo, que tiene menos del 0,3 % de THC y mucho más CBD, se ha promocionado como beneficioso para el tratamiento de problemas de salud como la epilepsia infantil.

Brasil permite la venta y producción de productos de cannabis, pero las empresas deben importar los ingredientes clave.

Los defensores argumentan que la prohibición de cultivar en el país eleva el costo final de los medicamentos para los consumidores que deben depender de las importaciones.