Brasileños en condición de pobreza aseguran ser víctimas de racismo ambiental

Los habitantes de Río de Janeiro que viven en la pobreza y algunos diputados del Congreso, han acusado al gobierno local de apelar al racismo ambiental por no actuar ante los riesgos naturales que ponen en peligro inminente sus vidas.

El diputado de la Asamblea del Estado de Río de Janeiro, Dani Montero, ha calificado esta discriminación como racismo medioambiental, añadiendo que muchas pérdidas humanas y también materiales durante la temporada de lluvias en el estado, pudieron haberse evitado.

“Es una época en la que gran parte de la población del estado teme perder la vida, sus bienes y sus seres queridos”. Dani Montero / Diputado de la Asamblea del Estado de Río de Janeiro

En febrero de 2022, más de 200 personas murieron por desastres ambientales en diversas ciudades. La falta de prevención es conocido como “racismo ambiental”.



Por otra parte, los habitantes de la favela de Jacarezinho, en Río de Janeiro, también son conscientes y dicen padecer este problema. A principios de marzo, mostraron su descontento con mensajes como "Tenemos que hablar de racismo medioambiental", "Basta ya de desastres climáticos" y "Basta ya de inundaciones".

Carmen dos Santos, residente de la favela, se refirió a los estragos ocasionados por las lluvias.

“Ya hemos denunciado todo lo que ocurre cada año, pero parece que nadie escucha, que nadie lo ve”. Carmen dos Santos / afectada

En febrero de 2022, más de 200 personas murieron por deslizamientos de tierra e inundaciones en la ciudad de Petrópolis, cerca de Río de Janeiro.

¿Qué es el racismo ambiental?

El racismo ambiental es considerado como la construcción de instalaciones industriales que están ubicadas en zonas en condición de pobreza o comunidades minoritarias de origen étnico o bajos recursos.

Ahora es el momento de liderar con el ejemplo, de enfrentar la agenda de la transición energética, de la transición climática; observando conceptos nuevos, como el concepto de justicia climática y de racismo ambiental: @MarinaSilva @mmeioambiente 🇧🇷 en inauguración de #COP2Escazú pic.twitter.com/CabiKj8rsE — CEPAL (@cepal_onu) April 20, 2023

Uno de los casos más sonados de racismo medioambiental está en Estados Unidos. El llamado "Corredor del Cáncer" es una franja petroquímica al bordel del río Misisipi en el que se encuentran diversas plantas industriales, que aumentan las emisiones de desechos contaminantes afectando a las poblaciones aledañas.

¿Cómo ha afectado el racismo ambiental a Brasil en los últimos meses?

En febrero de este año, la falta de prevención hizo que las fuertes lluvias que azotaron el norte de la ciudad de Río de Janeiro, donde se encuentra Jacazerinho, se vieran fuertemente afectadas. Durante las inundaciones, muchas personas perdieron lo poco que tenían y los edificios sufrieron daños. En el vecino Alto da Boa Vista, una niña de dos años murió en un deslizamiento de tierras causado por las lluvias.

Las personas que viven en zonas marginales se encuentran entre las más afectadas por el cambio climático, debido principalmente a la falta de servicios públicos y de programas para evitar la segregación espacial, según la Organización Mundial de la Salud.