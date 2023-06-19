tva (1).png

Tiroteo en escuela de Brasil deja una persona muerta

Un tiroteo ocurrió esta mañana en una escuela de Paraná, en Brasil; una adolescente murió y otro joven está lesionado, mientras que el agresor quedó detenido.

tiroteo-escuela-brasil
|Google Maps

Escrito por: César Contreras

Esta mañana un tiroteo en una escuela de la región de Paraná, en Brasil, dejó el saldo de una persona muerta. El ataque ocurrió en el Colegio Estatal Profesora Helena Kolody. Otro estudiante resultó lesionado por esta agresión.

El gobierno de la comunidad señaló que el atacante quedó detenido por las autoridades y se trataba de un antiguo estudiante del Centro Educativo, quien alegó que requería ingresar para solicitar su expediente escolar.

La víctima mortal de esta agresión se trata de una adolescente de 16 años, estudiante de la institución. El lesionado es otro alumno de la misma edad y que debió ser trasladado por los cuerpos de emergencia a un hospital en estado grave.

La Policía Militar detuvo a un hombre de 21 años como presunto responsable. El sujeto portaba un revolver calibre 38. El gobernador de Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior decretó un luto oficial de tres días y lamentó el ataque.

“La violencia del brutal ataque a una escuela pública en Cambé causa indignación y dolor. El asesino fue detenido, será juzgado y condenado por el bárbaro crimen que cometió. Como gobernador y padre, mi solidaridad con los familiares en este momento de tan profundo dolor. Paraná está de luto”, escribió el mandatario local en su cuenta de Twitter.

Lula Da Silva condenó el ataque

Por su parte, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva señaló que la violencia en las escuelas es intolerable. Señaló que es “urgente que construyamos juntos un camino a la paz en las escuelas”.

“Recibo con mucha tristeza e indignación la noticia del ataque en el Colegio Estatal Profesora Helena Kolody, en Cambé, Paraná. Otra vida joven que es tomada por el odio y la violencia que no podemos tolerar más en nuestras escuelas y en la sociedad. Mis condolencias para la familia y la comunidad escolar”, expresó el mandatario en su perfil de Twitter.