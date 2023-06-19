Tiroteo en escuela de Brasil deja una persona muerta

Esta mañana un tiroteo en una escuela de la región de Paraná, en Brasil, dejó el saldo de una persona muerta. El ataque ocurrió en el Colegio Estatal Profesora Helena Kolody. Otro estudiante resultó lesionado por esta agresión.

El gobierno de la comunidad señaló que el atacante quedó detenido por las autoridades y se trataba de un antiguo estudiante del Centro Educativo, quien alegó que requería ingresar para solicitar su expediente escolar.

En una escuela del estado de Paraná en Brasil, se registró un tiroteo que resultó en la muerte de al menos una estudiante menor de edad.



Un exalumno de la institución, presunto responsable, ingresó a las instalaciones y comenzó a disparar. pic.twitter.com/kTpbq4zvIJ — Última Hora - Noticias 🚨 𝗜𝗻𝗳𝗼𝗘𝗻𝗶𝗴𝗺𝗮 (@AlertaInfoe) June 19, 2023

La víctima mortal de esta agresión se trata de una adolescente de 16 años, estudiante de la institución. El lesionado es otro alumno de la misma edad y que debió ser trasladado por los cuerpos de emergencia a un hospital en estado grave.

La Policía Militar detuvo a un hombre de 21 años como presunto responsable. El sujeto portaba un revolver calibre 38. El gobernador de Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior decretó un luto oficial de tres días y lamentó el ataque.

“La violencia del brutal ataque a una escuela pública en Cambé causa indignación y dolor. El asesino fue detenido, será juzgado y condenado por el bárbaro crimen que cometió. Como gobernador y padre, mi solidaridad con los familiares en este momento de tan profundo dolor. Paraná está de luto”, escribió el mandatario local en su cuenta de Twitter.

A violência do brutal ataque em uma escola estadual em Cambé causa indignação e pesar. O assassino foi preso, será julgado e condenado pelo crime bárbaro que cometeu. Como governador e pai a minha solidariedade aos familiares nesse momento de dor tão profunda. Paraná está em luto — @ratinho_jr (@ratinho_jr) June 19, 2023

Lula Da Silva condenó el ataque

Por su parte, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva señaló que la violencia en las escuelas es intolerable. Señaló que es “urgente que construyamos juntos un camino a la paz en las escuelas”.

“Recibo con mucha tristeza e indignación la noticia del ataque en el Colegio Estatal Profesora Helena Kolody, en Cambé, Paraná. Otra vida joven que es tomada por el odio y la violencia que no podemos tolerar más en nuestras escuelas y en la sociedad. Mis condolencias para la familia y la comunidad escolar”, expresó el mandatario en su perfil de Twitter.