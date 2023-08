“No podía soportar más el dolor”, Britney Spears rompe el silencio y habla sobre su divorcio

Britney Spears compartió un video en su cuenta de Instagram donde habló sobre su divorcio de Sam Asghari, con quien estuvo casada 14 meses.

En el clip aparece la cantante con un short y un top negro bailando, como descripción del video escribió “Como todo el mundo sabe, Hesham y yo ya no estamos juntos... 6 años es mucho tiempo para estar con alguien así que estoy un poco sorprendida”.

Añadió que el mensaje no era para explicar por qué se habían separado ya que “honestamente no es asunto de nadie” y agradeció los mensajes que sus fans le han enviado durante el proceso.

“He estado jugando fuerte durante demasiado tiempo y mi Instagram puede parecer perfecto, pero está lejos de la realidad y creo que todos sabemos eso. Me encantaría mostrar mis emociones y lágrimas sobre cómo me siento realmente, pero alguna razón por la que siempre he tenido que ocultar mis debilidades.

En el mensaje, la intérprete de “Baby One More Time” mencionó a su papá, con quien ha estado en conflictos legales para quitarle su tutela.

“Si no fuera el fuerte soldado de mi padre, me mandarían a lugares para que los médicos me arreglaran. ¡Pero eso es cuando más necesitaba a la familia! Se supone que debes ser amado incondicionalmente... ¡No bajo condiciones!”.

¿Qué pasará con el acuerdo de bienes tras el divorcio de Britney Spears?

De acuerdo con medios locales, la pareja llevaba varios meses con problemas, incluso Sam ni siquiera dormía en la casa de la cantante y acusó a Britney Spears de tener conductas agresivas que desencadenaron peleas físicas.

Cabe destacar que aunque la princesa del pop tiene un acuerdo prenupcial que protege sus activos, el poner fin al matrimonio significaría un “cheque de Britney a Sam que resolverá las cosas, al menos financieramente”.