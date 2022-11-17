Rusia traslada a Brittney Griner a una colonia penal sin avisar a EU

Brittney Griner, basquetbolista estadounidense, fue trasladada a una colonia penal ubicada en Mordovia, Rusia, donde pasará los nueve años de la condena impuesta por un tribunal ruso que la encontró culpable de posesión y tráfico de drogas.

De acuerdo con la agencia Reuters, la estrella del baloncesto fue sacada de un centro de detención cerca de Moscú desde el pasado 4 de noviembre, para llevarla a una prisión no revelada.

Desde hace dos semanas, las autoridades de Rusia no dan información sobre el paradero de la basquetbolista Brittney Griner, pero una fuente cercano indicó que la trasladaron a la colonia penal femenina IK-2 en Yavas.

Dicha colonia penal está ubicada en Mordovia, la misma región en la que otro estadounidense, Paul Whelan, cumple una condena de 16 años. Whelan está acusado de cargos de espionaje, que él siempre ha negado.

|Reuters

En tanto, autoridades de Estados Unidos informaron que siempre se mantienen al tanto de los informes de ubicación y están en contacto frecuente con el equipo legal de la basquetbolista estadounidense, pero Rusia no les informó sobre su traslado.

“La federación Rusa aún no ha proporcionado ninguna notificación oficial de tal traslado de un ciudadano estadounidense, por lo que protestamos enérgicamente. La embajada ha seguido presionando para obtener más información sobre su traslado y ubicación actual”.

¿Qué es una colonia penal en Rusia?

Los reclusos de las colonias penales rusas deben trabajar muchas horas por un salario exiguo en tediosas tareas manuales como la costura. Ex presos y grupos de derechos humanos describen las condiciones allí como duras y antihigiénicas, con poco acceso a atención médica.

¿Qué hizo Brittney Griner?

En agosto, Brittney Griner fue sentenciada a nueve años en una colonia penal por cargos de drogas luego de su arresto en un aeropuerto de Moscú en febrero con cartuchos de vaporizador que contenían aceite de cannabis en su equipaje.

En su juicio, Brittney Griner dijo que había usado cannabis para aliviar lesiones deportivas, pero que no tenía la intención de infringir la ley y que cometió un error honesto al empacar los cartuchos en su equipaje.

Desde entonces, Rusia y Estados Unidos han discutido el intercambio de Brittney Griner y Whelan, un exmarine estadounidense, por un traficante de armas ruso encarcelado en Estados Unidos, pero no se ha materializado ningún acuerdo en medio de las crecientes tensiones por lo que Rusia llama su "operación militar especial" en Ucrania.

