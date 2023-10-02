¡Brote de paludismo! Encienden alerta en campamento de migrantes en Matamoros

Las alertas de salud se encendieron en el campamento de migrantes de Matamoros, Tamaulipas por un brote de paludismo entre las personas que han llegado a ese lugar de la frontera con Estados Unidos.

Gilma Alcocer, directora de la Jurisdicción Sanitaria en Matamoros explicó que hasta el momento "tenemos 28 casos de paludismo en pacientes migrantes. Todos ellos son migrantes. No hay ningún caso reportado en la comunidad, o sea, con pacientes de aquí de Matamoros. Sigue siendo solamente casos exportados".

Por ello, la Secretaria de Salud instaló el comité estatal para la prevención de la reintroducción del paludismo.

Además de que recorren el campamento y albergues para monitorear si alguno de los migrantes presentaba síntomas del padecimiento sobre todo fiebre resistente a los medicamentos.

La directora de la Jurisdicción Sanitaria en Matamoros relató que a las personas migrantes "se les hace una prueba rápida que ya nos mandaron desde hace meses para no estar batallando en el resultado de paludismo".

No hay casos locales de paludismo

Indicó que si el resultado es positivo para paludismo, se le explica al paciente, "primero que nada, porque ya dice paludismo y luego se alertan ellos. Les damos el tratamiento estrictamente supervisado el Departamento de Epidemiología va y se los da diariamente".

Además los pacientes son aislados de forma inmediata para evitar la propagación y se mantiene una supervisión de las zonas donde se han encontrado larvas del vector que transmite esta enfermedad, mientras que se tiene una vigilancia especial a los migrantes que van llegando a esta frontera.

La funcionaria detalló que la supervisión "empieza con filtros, van llegando las caravanas o llega la gente nueva y empezamos a hacer los cuestionarios de salud para ver qué enfermedades pueden entrar y detectarlas a tiempo, aislarlas y evitar todo esto. Ahorita el mensaje es que pueden estar tranquilos, no tenemos ningún caso en ciudadanos matamorenses".

El Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades convocó a los estados de la zona centro-norte para reforzar acciones de vigilancia del vector, la aplicación de larvicidas, rociado a viviendas de casos probables de la enfermedad y nebulizaciones con el fin de erradicar y prevenir el paludismo en la población local.

¿Qué es el paludismo y cuáles son los síntomas?

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el paludismo es una enfermedad potencialmente mortal transmitida a los humanos por algunos tipos de mosquitos. Ocurre en países tropicales y se es una enfermedad prevenible y curable.

La infección es causada por un parásito y aclara que NO se transmite de persona a persona.

Los síntomas pueden ser leves o potencialmente mortales.

Leves: Fiebre, escalofríos y dolor de cabeza.

Graves: Incluyen fatiga, confusión, convulsiones y dificultad para respirar.

Los lactantes, los menores de 5 años, las mujeres embarazadas, los viajeros y las personas con VIH o sida corren más riesgo de sufrir una infección grave.

El paludismo puede prevenirse evitando las picaduras de mosquitos y tomando los medicamentos necesarios.