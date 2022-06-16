Buenos Aires avanza un paso más: el cubrebocas deja de ser obligatorio

Ante el descenso del número de contagios de Covid-19, las autoridades de Buenos Aires, Argentina, anunciaron que el uso del cubrebocas en lugares cerrados ya no es obligatorio, incluso en el transporte público, las escuelas y oficinas.

El ministro de Salud de la capital argentina, Fernán Quirós, dijo que la medida entró en vigor la madrugada de este jueves e incluye todos los espacios cerrados.

"Seguimos recomendando el uso de cubrebocas en interiores mal ventilados, donde uno está mucho tiempo, pero por supuesto que las personas tendrán la autonomía para decidir, sobre todo aquellos que necesitan dejarlo o que verdaderamente les altera su uso cotidiano", dijo el funcionario.

La cuarta ola de contagios de Covid-19 "está completando su recorrido" en Buenos Aires, indicó el funcionario, con un número de casos y muertes muy por debajo de olas anteriores debido a los altos porcentajes de vacunación, con un 95 por ciento de los porteños cuenta con las dos dosis de la vacuna.

"Estamos transitando una pandemia de tres olas, donde la primera es de casos, la segunda es de internaciones y la tercera es de gravedad y fallecidos. Esa etapa de la pandemia ya ha terminado y ahora estamos en una transición en la que aparecen olas periódicas, pero la gravedad es mucho menor", aseveró.

El funcionario porteño hizo un llamado a seguir construyendo ciudadanía para que las personas con síntomas se cuiden más y en caso de salir de casa usar el cubrebocas. “Vamos a un escenario donde cada uno de manera autónoma y bien informada debe saber cómo, dónde y cuándo cuidarse”.

El cubrebocas deja de ser obligatorio, pero se recomienda su uso

En cuanto a las escuelas de Buenos Aires, donde los únicos que usaban el cubrebocas eran los maestros y el resto del personal educativo, los teatros y los cines, donde la concentración de personas es mayor, Quirós indicó que “la normativa es general y se aplica en todos los lugares interiores, deja de ser obligatorio pero es recomendable”.