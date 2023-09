Buscan a albañiles desaparecidos en Veracruz cuando se dirigían a obra en Tres Valles

Cristóbal, Cristian, Francisco Javier, Ever Yahir y Óscar tienen entre 18 y 30 años, los 5 son albañiles y trabajan en Tres Valles, desaparecieron el pasado 26 de agosto, son originarios del Puerto de Veracruz y su familia pide ayuda para localizarlos.

Su familia los busca del sábado pasado en la noche cuando perdieron comunicación con ellos y acudieron a presentar las respectivas denuncias para iniciar su búsqueda de los cinco jóvenes.

Aunque oficialmente se habla de cinco jóvenes, de forma extraoficial se habla de dos trabajadores más desaparecidos.

Lucía Cintura, hermana y esposa de dos de los desaparecidos explica: “La última vez que supimos de ellos fue el sábado como a las 8 de la noche y ya de ahí perdimos comunicación con ellos fueron a Cosamaloapan a levantar la denuncia, pero no nos dicen nada. Elos estaban trabajando, allá ellos se dedican a pavimentación y guarniciones se quedaron a trabajar ese día, se quedaron a trabajar. Ellos cada semana venían el sábado llegaban a Veracruz y los lunes se iban”.

Los 5 jóvenes se conocían porque son vecinos y trabajaban desde hace tres meses como albañiles en la construcción en el municipio de La Cuenca, pero ya antes habían laborado en otras partes del país.

“Sí los conocemos porque son muchachos tranquilos trabajadores que andaban buscando el pan para su familia, se tuvieron que ir a donde los mandaron ahí iban ellos y otras veces habían ido afuera a trabajar ya habían andado en Tampico a donde la empresa los mandaba”, relata María Candelaria Hernández, madre de uno de los cinco albañiles desaparecidos.

En la zozobra, familias de 5 albañiles desaparecidos

Jorge Tapia, hermano de uno de los desaparecidos relató la situación por la que están pasando los familiares de los jóvenes:

“Estamos en la zozobra no sabemos, es también los muchachos mi hermano no sabemos si están con vida, no sabemos si ya no están con nosotros, dimos un tiempo para ver, son adultos si están en algún lugar pensamos que tenían que regresar o contactarse con alguno de nosotros, pero con ninguno de las familias se han podido contactar”, asegura.

Lucía, es esposa y hermana de dos de los desaparecidos, tiene dos hijos y junto con su cuñado y suegra, acompañados de los familiares de los otros jóvenes piden ayuda para dar con el paradero de sus seres queridos.

Lucía Cintura reitera que sus familiares “son muchachos que viven prácticamente en la colonia La Pochota y Albatros, todos se conocían, mi hermano tiene 30 años, mi esposo tiene 25 años acaba de cumplir, Ever Yair tiene 24 años, Cristian tiene 30 años y Óscar tiene 19 años”.

Por estas desapariciones ya existen denuncias ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz y ficha por parte de la Comisión Estatal de Búsqueda.

Los familiares relatan que desaparecieron del cuarto que rentaban de lunes a viernes en Tres Valles.

¿Quiénes son los albañiles desaparecidos en Veracruz?

Aunque oficialmente se habla de cinco albañiles desaparecidos, se dieron a conocer dos nombres más, aquí la información contenida en las fichas de búsqueda: