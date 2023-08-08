La diputada local Elizabeth Mateos promueve una iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México, en la que se busca que arrendadores no impongan requisitos que discriminen para la renta de viviendas en la que impidan que sean habitadas por niños o mascotas.

▶️🏠 Promueven iniciativa que busca impedir discriminación en renta de vivienda a personas con hijos menores o animales de compañía.



Conoce la propuesta de la diputada @Eli_Mateos_CDMX de la AP Mujeres Demócratas. pic.twitter.com/Knbe8qCgD9 — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) August 6, 2023

Derecho a la vivienda sin discriminación, propone la legisladora

En un video publicado en redes sociales, la diputada argumenta que dicha iniciativa busca impedir la discriminación, por lo que buscaría reformar el Código Civil en materia de arrendadores de vivienda, ya que mascotas e hijas también son parte de las familias.

Con ello, la legisladora busca que se pueda ejercer de manera total el derecho a una vivienda digna.

El Congreso de la Ciudad de México aún no analiza dicha iniciativa.