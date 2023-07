Sigue desaparecido joven en Tlajomulco, la corriente de agua lo arrastró

Ya son tres días de búsqueda de los elementos de emergencias que luchan para localizar a Miguel Mendoza de 25 años quien fue arrastrado por la fuerte corriente cuando se dirigía a trabajar, la creciente del arroyo conocido como “La Culebra” por la zona del fraccionamiento La Grullas, entre Carretera a Morelia y el Bosque de la Primavera, en el poblado de San Agustín, al noroeste del municipio de Tlajomulco de Zúñiga en Jalisco.

“Yo ayer dije no estará mi hijo enterrado ahí ya ve con tanta cosa que se le viene uno a la cabeza -¿y ahorita el corazón de una mamá?- pues yo presiento que mi hijo está vivo mi hijo está vivo verdad y yo como le digo no le deseo mal a nadie,” expresó Olga Torres Bustos, mamá de Miguel Mendoza.

El sábado, binomios del K9 y una lancha realizaron la búsqueda en la presa “El Guayabo”. Bomberos del estado y de Tlajomulco de Zúñiga ingresaron para retirar la gran cantidad de basura que había en el punto.

También un buzo ingresó e hizo la revisión de uno de los puntos que fue señalado por los binomios caninos. Este domingo 23 de julio, se trabajó con dos kayaks y a pie en el exterior del cuerpo de agua. Por una lluvia en la zona, fue suspendida la búsqueda.

José Manuel Martínez, Bombero de Protección Civil Jalisco dijo para las cámaras de Fuerza Informativa Azteca: “donde metimos la unidad canina acuática hay puntos aproximados del rangos de búsqueda, vamos a meter a un buzo para descartar y peinar esa zona.”

Las familias del joven Miguel Mendoza de 25 años se encuentran desesperadas pero no pierden la fe de encontrarlo con vida. Ellos no han parado la búsqueda, y piden a las autoridades no dejen de apoyarlos hasta encontrar al joven.

“Mi muchacho era un hombre un hijo muy noble de buen corazón muy atento muy servicial más que nada y él tiene una vida por delante y yo sé que lo voy a encontrar vivo yo lo quiero vivo yo no lo quiero mal lo quiero vivo primeramente dios y mi Virgen de Santa Anita que es mi madre que me cuida,” finalizó la entrevista Olga Torres Bustos, mamá de Miguel Mendoza de 25 años.

Dos muertos por las lluvias en Jalisco en lo que va del 2023

La noche del sábado una familia intentaba cruzar un arroyo a bordo de su camioneta sin embargo la fuerte corriente arrastró el vehículo dejando atrapadas a 3 personas dentro, entre ellos una mujer de 80 años, quien fue sacada por la ventana por elementos de la policía de Zapopan.

Con una valla humana lograron ponerla a salvo, sin embargo Juan Manuel de 26 años no sobrevivió. Con él ya son dos muertos por las lluvias en Jalisco en lo que va del 2023.