Autoridades de México y EU buscan a tres marinos desaparecidos en Mazatlán

La Armada de México, con la ayuda de la Guardia Costera de los Estados Unidos (EU), realiza la búsqueda de tres marinos que desaparecieron desde el 4 de abril en Mazatlán, Sinaloa.

De acuerdo con la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG, por sus siglas en inglés), los tres marinos iban a bordo del velero Ocean Bound, que supuestamente salió de Mazatlán rumbo a San Diego.

Según un boletín publicado en el portal de la Guardia Costera estadounidense, los tres marinos planeaban detenerse en Cabo San Lucas el 6 de abril para provisiones y reportarse antes de continuar a San Diego. Sin embargo, no hubo registro de su llegada a Cabo San Lucas ni reporte de su ubicación.

La corporación indicó que los coordinadores de búsqueda y rescate se han puesto en contacto con la Marina de Baja California, con avistamientos negativos de la embarcación. También se han emitido transmisiones de información marítima urgente por radio solicitando a todos los marineros que estén atentos a las personas y embarcaciones desaparecidas.

¿Quiénes son los tres marinos estadounidenses desaparecidos?

De acuerdo con la cadena CNN, los tres marinos desaparecidos presuntamente en Mazatlán, Sinaloa, fueron identificados como Kerry O'Brien, Frank O'Brien y William Gross.

La Guardia Costera estadounidense pide la colaboración para dar con el paradero de los tres marinos y cualquier información proporcionarla al centro de coordinación de búsqueda y rescate de la USCG al 510-437-3701.