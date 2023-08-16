Cables eléctricos derribados pudieron causar los incendios en Hawái

Luego de despertarse por los fuertes vientos que azotaban su vecindario de Maui en Hawái, Shane Treu salió al amanecer y vio cómo un poste de luz de madera se partía de repente con un destello, y su cable chispeante caía a la hierba seca que había debajo y prendía rápidamente una hilera de llamas.

El hombre llamó al número de emergencias 911 y luego abrió Facebook para transmitir en vivo su intento de apagar el incendio de Lahaina, Hawái.

El video de Treu y de otros captaron los primeros momentos de lo que se convertiría en el incendio forestal más mortífero de Estados Unidos en más de un siglo. Ahora, las imágenes se han convertido en una prueba clave que apunta a la posible causa de la caída del tendido eléctrico. Hawaiian Electric Co. enfrenta a críticas por no cortar la electricidad ante las advertencias de fuertes vientos y mantenerla incluso cuando decenas de postes comenzaron a caerse.

1. @FEMA’s Temporary Sheltering Assistance is now available for residents who were displaced from their homes by the wildfires, allowing survivors to shelter in hotels or motels temporarily as they develop a long-term housing plan. — President Biden (@POTUS) August 14, 2023

Consecuencias legales por incendio en Hawái

Ya se ha presentado una demanda colectiva para responsabilizar a la empresa de la muerte de al menos 99 personas. La demanda apunta a documentos de la propia empresa que demuestran que sabía que los cortes de electricidad preventivos, como los utilizados en California, eran una estrategia eficaz para evitar incendios forestales, pero nunca los adoptó.

Hawaiian Electric se negó a comentar las acusaciones de la demanda o si alguna vez había cortado el suministro eléctrico debido a fuertes vientos. Pero el presidente y director general Shelee Kimura señaló en una conferencia de prensa el lunes que muchos factores entran en esa decisión, incluyendo el posible efecto sobre las personas que dependen de equipos médicos especializados y los bomberos que necesitan energía para bombear agua.

El jefe de policía de Maui, John Pelletier, también expresó su frustración en la conferencia de prensa por el hecho de que la gente se quejara tanto de que no se hubiera cortado la luz antes como de que hubiera demasiadas personas en paradero desconocido por falta de servicio de telefonía móvil e internet.

