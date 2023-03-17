Zoológico lucha por salvar un cachorro de tigre blanco abandonado en la basura

Los veterinarios de un zoológico en Atenas, Grecia, luchan por salvar a un cachorro de tigre blanco que fue abandonado en la basura; por lo que se cree que se trata de un caso de comercio ilegal de animales y maltrato.

Los expertos indicaron que es la primera vez que encuentran abandonado uno de estos animales, ya que por lo regular lo que más rescatan son cachorros de perritos, gatitos o tortugas.

“Tuvimos varios casos de animales abandonados, pero por lo general se trata de mascotas abandonadas: cachorros, gatitos, tortugas... ¿pero un tigre? Nunca".

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El tigre blanco se encontraba en mal estado cuando lo hallaron, presentaba deshidratación, estaba flaco y su salud era grave.

"Cuando vi al cachorro por primera vez, no podía creer lo que estaba viendo frente a mí. Sinceramente, no podía creer que un animal estuviera en ese estado", dijo Noi Psaroudaki, el veterinario del zoológico.

Los veterinarios indicaron que muy probablemente el cachorro de tigre blanco fue alimentado con una dieta inadecuada que le provocó deficiencia de vitaminas y minerales, por lo que sus huesos son extremadamente frágiles.

También encontraron que en una de las patas traseras le enterraron un alfiler de metal. Ante estos actos, de maltrato animal organizaciones internacionales de vida silvestre y bienestar animal se pusieron en contacto con el zoológico para ayudar.

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Abandonan tigre blanco en un basurero

El cachorro de tigre blanco tiene apenas tres meses de edad; fue encontrado en pasado 28 de febrero por un trabajador de limpieza debajo de un contenedor de basura en el estacionamiento del Parque Zoologico de Attica.

Tras revisar las cámaras de seguridad, encontraron que un auto se acercó a los contenedores de basura alrededor de la medianoche, por lo que las autoridades de Atenas ya están rastreando las placas.

Lesueur dijo que si el tigre sobrevive, tendrá que ser reubicado en un santuario, ya que el zoológico no tiene otros animales de este tipo.

El comercio de vida silvestre en Europa es un negocio que deja millones de euros de manera ilegal; según Europol, Asia y África son orígenes comunes de animales exóticos que se venden a compradores europeos.

