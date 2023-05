Detienen a ladrón de adultos mayores en mercados de Neza

La foto de Narciso N, estaba colocada en mercados de Ciudad Neza, Estado de México. Era buscado por asaltar a personas de la tercera edad en los pasillos. En video fue captado uno de sus atracos donde la víctima, una mujer, le aventó sus pertenencias por miedo a ser lastimada.

“Lo que pasa que ese día nos marcan muy temprano uno amigos locatarios que, si no habíamos visto nada porque ahí afuera de nuestro negocio había ocurrido un asalto a una señora de la tercera edad. Al parecer la estaba amedrentando porque sacaba algo, la señora se espanta y se quita sus anillos y se los avienta”, narró Daniel Huerta, uno de los locatarios del mercado.

Narciso N tiene largo historial de robos en mercados

A Narciso N se le relaciona en por lo menos 20 asaltos a adultos mayores en la zona de mercados de Neza. Daniel Huerta, uno de los locatarios señaló: “Ya había reportes de más clientas no solo de este mercado sino de varios mercados de aquí de Neza, que la misma persona, pero no había una foto, no había una foto para identificarlo hasta que se le ocurrió meterse a este mercado y ya lo detectamos fue como se empezó a difundir”.

Este ladrón de mercados fue detenido en flagrancia. El comandante de la policía de Neza, Jesús Rubio, describió cómo ocurrieron los hechos: “Por medio de denuncias que teníamos tuvimos conocimiento de un sujeto que estaba asaltando de forma violenta a personas de la tercera edad en los mercados de la colonia La Perla y la colonia Esperanza por lo cual elementos de la dirección general realizamos patrullajes dirigidos para la detención de dicho sujeto”.

Este sujeto fue recluido al penal de Neza-Bordo, fue vinculado a proceso. Narciso N, ya habia sido detenido y presentado al ministerio publico de la Fiscalía mexiquense en dos ocasiones, pero salió en libertad por falta de denuncias. Será en los próximos días cuando se resuelva su situación juridica.