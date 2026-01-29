Precio del dólar sigue en desplome HOY 29 de enero: Así amanece el tipo de cambio en México

Si HOY jueves 29 de enero necesitas cambiar dólares, pagar algo en esta divisa o decidir si conviene invertir o vender, hay un punto clave que debes revisar desde temprano: el dólar sigue presionado y eso impacta directamente en el precio oficial en el tipo de cambio frente al peso mexicano.

Durante las primeras horas del día, el dólar mostró un leve rebote, pero se mantiene cerca de sus niveles más bajos de los últimos años , en un contexto donde la política monetaria de Estados Unidos sigue generando incertidumbre en los mercados.

En días recientes, la divisa estadounidense acumuló su mayor caída desde abril, luego de que inversionistas redujeran su exposición a activos de Estados Unidos, ante dudas sobre el rumbo económico y declaraciones políticas que han pesado sobre la moneda.

A este escenario se suman los mensajes de la Reserva Federal. Jerome Powell dejó claro que no hay prisa por recortar las tasas de interés, lo que limita el respaldo inmediato para el dólar y mantiene cautelosos a los operadores.

¿En cuánto está el dólar HOY? Precio y tipo de cambio en México

Si HOY jueves 29 de enero necesitas cambiar dólares en México , pagar algo en esta divisa o planear un movimiento financiero, conviene revisar desde temprano cómo abrió el tipo de cambio frente al peso.

Durante la apertura bancaria de este jueves, el precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.10 pesos a la compra y $17.31 pesos a la venta , cifras que funcionan como referencia para operaciones en ventanilla al iniciar la jornada.

Uno de los puntos que muchos consideran al momento de cambiar dólares es la disponibilidad. Banco Azteca permite el intercambio de divisas todos los días del año, en un horario amplio de 09:00 a 21:00 horas, lo que facilita realizar operaciones fuera del horario bancario tradicional.

Así maneció el precio del dólar hoy en ventanillas de Banco Azteca|Banco Azteca

Precio del dólar en Tijuana HOY jueves 29 de enero

Cruzar la frontera cambia todo, también el dinero. HOY jueves 29 de enero, si estás en Tijuana y necesitas dólares para cruzar, pagar o cambiar efectivo, el precio del dólar es un dato clave antes de formarte en una casa de cambio o entrar al banco: unos centavos pueden hacer la diferencia.