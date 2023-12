Modelos fitness protagonizan calendario ‘Hunks and Hounds’ para apoyar a refugios de perritos

La edición 2024 del calendario ‘Hunks and Hounds’ reunió a leyendas del mundo de fisicoculturismo y modelos fitness alrededor de tiernos cachorros de rescate, todo con el objetivo de posar por una buena causa: apoyar a los refugios de perros abandonados en Estados Unidos.

Sin duda, cada mes es aún mejor que el anterior, porque con el pasar del tiempo, el calendario ‘Hunks and Hounds’ ofrece imágenes inéditas de hombres musculosos posando con encantadores perros; sin embargo, lo impresionante de este proyecto no son las personalidades que se dan cita, sino la gran causa con la que se ofrece a la venta.

Calendario ‘Hunks and Hounds’ ayudará a refugios de lomitos abandonados

Las mentes maestras detrás del increíble proyecto son Mike Ruiz, fotógrafo de las personalidades más icónicas de Nueva York y defensor del rescate de perros, en colaboración con Emily Gear, fundadora de ‘Louie’s Legacy Animal Rescue’, una organización que ayuda y apoya al rescate de lomitos en Estados Unidos.

“Todos los condados, todas las ciudades, en casi todo el país, tienen un refugio repleto de animales que están allí esperando la oportunidad para pertenecer a un hogar. Ellos también sienten y merecen una vida digna”, dijo Emily Gear al presentar el proyecto.

De acuerdo con datos de ‘Louie’s Legacy Animal Rescue’, la población de los refugios de Estados Unidos ha crecido exponencialmente en 2023, contabilizando a más de 245 mil mascotas que esperan por formar parte de una familia.

El ‘Hunks and Hounds’ de 2024 no solo entusiasma a sus creadores y colaboradores, sino que también a todos aquellos que no pueden esperar para apoyar a los miles de lomitos abandonados en Estados Unidos.

¿Cuál es el costo del calendario ‘Hunks and Hounds’ en 2024?

El calendario tiene un costo de 21 dólares, es decir, aproximadamente 360 pesos mexicanos. El material ya se encuentra a la venta y se espera que el 100% de las ventas se destinen directamente a diversos servicios y bienestar de los lomitos, ¿también quieres el tuyo?