California va por plan de Covid-19 con enfoque “endémico”

Los funcionarios de salud en California dieron a conocer un plan para coexistir con la Covid-19, que conforme a los científicos, es probable que exista en el futuro previsible, por lo que el enfoque será "endémico".

Los expertos aseguran que el estado de California ingresa en una etapa endémica, es decir que el virus existe en una comunidad pero que se vuelve mucho más manejable a medida que se desarrolla la inmunidad.

California is still strongly recommending mask wearing, even in counties where it's no longer required for vaccinated people in indoor public settings.



"Masks are a valuable tool," said Dr. Mark Ghaly, a top California health official. https://t.co/aB8m8DiwCV — Ron Lin (@ronlin) February 17, 2022

California en camino a etapa endémica de Covid-19

El doctor Mark Ghaly, secretario de salud de California, señaló que "el enfoque será estar preparado y estar listo". El plan contempla que el estado más poblado de Estados Unidos está entrando en una etapa endémica.

El secretario de salud californiano señaló que parte de estar preparados incluye "aprender de lo que hemos hecho, aprender de nuestras experiencias hasta la fecha y asegurarnos de que los californianos puedan sentirse seguros con las herramientas que estamos armando".

Plan contra Covid-19 en California va contra desinformación

La medida se produce poco después de que California levantara su mandato de uso de cubrebocas en interiores para personas vacunadas y después de que los funcionarios de salud señalaron que retrasarían hasta el 28 de febrero el anuncio de cuándo dejarán de requerir cubrebocas en las escuelas.

El gobernador de California, Gavin Newsom, ha señalado que parte del enfoque continuo del estado de California ante la contingencia sanitaria por Covid-19 incluirá contrarrestar la información errónea y la desinformación.

TUNE IN: Governor @GavinNewsom will unveil the next phase of California’s nation-leading pandemic response.



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Disminuyen casos de Covid-19 en California

En las últimas semanas, la tasa de casos nuevos de Covid-19 ha disminuido, sin embargo, la tasa de muertes relacionadas con Covid-19 aún no ha seguido dicha tendencia. El condado de Los Angeles reportó el segundo mayor número diario de muertes por Covid-19 en prácticamente un año.

Hace prácticamente 2 años, la OMS declaró pandemia por Covid-19

La Organización Mundial de la Salud declaró al brote de Covid-19 como una pandemia el 11 de marzo del año 2020, y desde entonces, expertos en salud han esperado que el coronavirus se vuelva endémico.

Cabe señalar que el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, señaló que es hora de que Estados Unidos comience a regresar poco a poco a la normalidad, a pesar de los riesgos restantes de Covid-19.