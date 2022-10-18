Cámara de Diputados perfila aval de Ley de Ingresos 2023 el jueves

Ciudad de México. Cámara de Diputados alista aprobar el próximo jueves, el paquete fiscal de la recaudación de más de 8 billones de pesos que tendrá el gobierno federal el próximo año a través de la Ley de Ingresos, la Ley Federal de Derechos y los criterios de Política Económica.

Esta tarde la Comisión de Hacienda perfila tener listos los dictámenes. No se prevé realizar cambios a la propuesta hecha por el gobierno federal.

Así explico Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el proceso legislativo que tendrá el paquete fiscal 2023

“Para que pase al pleno de la Cámara el día jueves. El día miércoles dará tiempo a todos los grupos parlamentarios de empaparse del contenido de la Ley de Ingresos y de la Ley de derechos y hay que recordar que para este Paquete Económico no hay Miscelánea Fiscal, el debate con relación a la Ley de Ingresos va a ser muy largo”, sostuvo

Este martes funcionarios de Secretaria de Hacienda pidieron a los legisladores mantener tanto el crecimiento económico pronosticado como el precio de petróleo.

El próximo jueves, 20 de octubre es el último día que tiene la Cámara de Diputados para aprobar la Ley de Ingresos del próximo año.