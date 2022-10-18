Cámara de Diputados inicia discusión de Ley de Ingresos 2023

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados se declaró en sesión permanente y así dio inicio el proceso de análisis y discusión de las leyes fiscales que permitirán al gobierno federal arecaudar recursos a través de impuestos y servicios el próximo año. Entre estas figuran la Ley de Ingresos y la Ley Federal de Derechos 2023, así como las proyecciones económicas que estima el gobierno para el próximo año y que prevén un crecimiento de 3 por ciento.

Los diputados de la Comisión de Hacienda se reúnen este martes con el subsecretario de Ingresos Secretaría de Hacienda, Gabriel Yorio y con el Procurador Fiscal de la Federación.

Analizan detalles sobre las fuentes de los ingresos que se prevén captar y las medidas contra evasión fiscal.

Deberán explicar los alcances de recaudación que prevé el paquete económico 2023 propuesto por el gobierno federal.