Cámara de Diputados inicia discusión de Ley de Ingresos 2023
Legisladores de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados se reúnen este martes con funcionarios de la SHCP para analizar la Ley de Ingresos 2023.
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados se declaró en sesión permanente y así dio inicio el proceso de análisis y discusión de las leyes fiscales que permitirán al gobierno federal arecaudar recursos a través de impuestos y servicios el próximo año. Entre estas figuran la Ley de Ingresos y la Ley Federal de Derechos 2023, así como las proyecciones económicas que estima el gobierno para el próximo año y que prevén un crecimiento de 3 por ciento.
Los diputados de la Comisión de Hacienda se reúnen este martes con el subsecretario de Ingresos Secretaría de Hacienda, Gabriel Yorio y con el Procurador Fiscal de la Federación.
Analizan detalles sobre las fuentes de los ingresos que se prevén captar y las medidas contra evasión fiscal.
Deberán explicar los alcances de recaudación que prevé el paquete económico 2023 propuesto por el gobierno federal.