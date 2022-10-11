Cámara de Diputados llama a comparecer a 17 funcionarios federales

Ciudad de México. La Cámara de Diputados aprobó citar a comparecer, ante el Pleno y comisiones, a 17 funcionarios del gobierno federal para rendir cuentas sobre la glosa del cuarto año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El acuerdo establece que ante el Pleno comparecerán 4 funcionarios:



El Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, el 25 de octubre.

La titular de secretaria de Bienestar, Adriana Montiel Reyes, el 24 de noviembre

El de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, el 6 de diciembre.

El responsable de Salud, Jorge Alcocer Varela, el 8 de diciembre.

¿Quienes rendirán cuentas ante comisiones?

Ante comisiones rendirán cuentas:

El director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, para el 24 de octubre, ante Comisiones unidas de Energía y la de Infraestructura.

El secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón, lo hará el 26 de octubre, en comisiones unidas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, de Vivienda, de Zonas Metropolitanas y de Movilidad.

El director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, comparecerá el 27 de octubre, las comisiones de Energía y la de Infraestructura.

El secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, está agendado para el 7 de noviembre, en comisiones de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

El 28 de noviembre, toca el turno a la titular de la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, en las comisiones unidas de Cultura y Cinematografía y la de Radio y Televisión.

La secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, comparecerá el 29 de noviembre, ante la Comisión de Educación.

La titular de la Secretaría de Medio Ambiente, María Luisa Albores González, el 2 de diciembre, en comisiones unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la de Cambio Climático y Sostenibilidad.

El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, será citado el 6 de diciembre, en las comisiones unidas de Seguridad Social y la de Salud.

Por la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, asistirá Jorge Nuño Lara, el 8 de diciembre, ante las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes, y la de Infraestructura.

La Cámara de Diputados dejó pendientes de fecha las comparecencias ante comisiones de la titular de la Secretaría de Energía, Norma Rocío Nahle García, de la nueva titular de Economía, Raquel Buenrostro Sánchez, de Turismo, Miguel Torruco Marqués y de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.